Vincent Bruins

Donderdag 27 april 2023 11:02

De FIA heeft de DRS-zone bij het start-finishgedeelte op Baku City Circuit verkort. Het begin van deze DRS-zone ligt nu 100 meter verder van bocht 20.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een DRS-zone wordt veranderd voor een Grand Prix-weekend. Het activatiepunt van een DRS-zone op Jeddah Corniche Circuit werd verplaatst van de aanloop naar de laatste bocht naar de exit ervan om te voorkomen dat er tijdens de race in Saoedi-Arabië gevaarlijke kat-en-muis-spelletjes gespeeld werden. Op het circuit van Albert Park werd een vierde DRS-zone toegevoegd om meer inhaalmogelijkheden te creëren voor de Grand Prix van Australië.

Nadeel voor Red Bull

Het verkorten van de DRS-zone in Bakoe zou voor Red Bull Racing een nadeel kunnen zijn. De laatste tijd wordt er gesproken over het 'triple DRS'-effect dat de Oostenrijkse renstal hanteert en daar zijn we bij GPFans onderzoek naar gaan doen. Wanneer de DRS van de RB19 opengaat, dan lijkt de competitie haast stil te staan, dus uiteraard zou het team van Sergio Pérez en Max Verstappen DRS-zones willen hebben die zolang mogelijk zijn.

"Zij hebben met de DRS open een snelheidsvoordeel op de rechte stukken, dat is gewoon verbijsterend," vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff eerder deze maand. De snelheid van de Red Bull was ook al opgevallen bij Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur: "Ze doen iets anders en ze doen zeker iets beters."

Kaart

Dit is de officiële kaart van Baku City Circuit met aan de linkerkant die van 2022, en aan de rechterkant die van 2023. Daarop is te zien dat de DRS-zone bij het start-finishgedeelte 100 meter verder van bocht 20 ligt.