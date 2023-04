Vincent Bruins

Donderdag 27 april 2023 08:49

Valtteri Bottas heeft bevestigd geïnteresseerd te zijn in het kopen van de KymiRing. Het Finse circuit is bijna af - alleen de puntjes moeten nog op de i gezet worden - maar in de laatste fase van de constructie is het failliet gegaan.

Daarnaast is er nog het probleem dat Dorna Sports, de houder van de commerciële rechten van de MotoGP, een rechtszaak zou hebben aangespannen tegen de KymiRing, omdat het nog 6,4 miljoen euro mist aan betalingen, volgens Web Bike World.

Finse Grand Prix geannuleerd

De constructie van de KymiRing begon in juni van 2016 en dertien maanden later werd er een contract voor vijf jaar getekend om daar de MotoGP-race van Finland te houden. Het had de eerste Grand Prix van Finland moeten worden sinds 1981 op het circuit van Imatra. Op 19 augustus 2019 werd het circuit, al dan nog niet helemaal af, geopend met een officiële MotoGP-test. Voor 2020 stond de KymiRing op de kalender van de MotoGP, maar de race werd geannuleerd vanwege de coronapandemie en ook de race van 2021 ging niet door. Op 25 mei 2022 werd aangekondigd dat de Finse Grand Prix van dat jaar wederom geannuleerd moest worden, omdat er werd getwijfeld over de veiligheid van het circuit en de Russische invasie van Oekraïne hielp ook niet mee. Daarnaast gingen de evenementen van het wereldkampioenschap motorcross en de Nitro Rallycross niet meer door. De KymiRing had het eerste FIA Grade 1-circuit van de Noordse landen moeten worden. FIA Grade 1 betekent dat het veilig genoeg is voor de Formule 1.

Vier tot vijf miljoen euro

"Dat is een lastige vraag," reageerde Bottas op Ilta-Sanomat of hij geïnteresseerd is het circuit te kopen. "Ik antwoord ja en nee. Ik heb gesprekken gevoerd met andere potentiële kopers over investeringen in de KymiRing en het is mogelijk dat ik mee ga doen. Er moet echter eerst een plan liggen over wat er precies gaat gebeuren. Ik denk dat de KymiRing wel een succes kan worden." Volgens de Finse krant zou de KymiRing gekocht kunnen worden voor vier tot vijf miljoen euro en er is een extra twee tot drie miljoen euro nodig om de baan af te maken. De constructie heeft tot nu toe 25 miljoen euro gekost.