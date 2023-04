Brian Van Hinthum

Maandag 24 april 2023 12:40

Valtteri Bottas lijkt zich sinds zijn overgang naar Alfa Romeo volledig te ontpoppen tot de ware hij en de Finse coureur loopt tegenwoordig met een lange mat rond door de paddock. De voormalig Mercedes-coureur vindt het jammer dat veel collega's hun persoonlijkheid niet durven te laten zien binnen hun werkveld.

Door de jaren heen heeft de koningsklasse vaak een hoop bijzondere persoonlijkheden naar de mensen gebracht. Coureurs waar mensen écht fan van werden door hun gedrag, persoonlijkheid en uitspattingen op en naast de baan. Mannen als Ayrton Senna, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben in de geschiedenis een hoop nieuwe kijkers aan de sport weten te vinden en dus is het altijd belangrijk om dergelijke markante figuren in de paddock rond te hebben gelopen.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere kritiek

Met het vertrek van mannen als Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel lijkt de Formule 1 wat ingeleverd te hebben op het gebied van persoonlijkheid, zo constateerde bijvoorbeeld Sky Sports-analist Ted Kravitz ook al eerder. "Als de Formule 1 door wil groeien in de populariteit, moeten sommige van de coureurs opstaan en zich ontwikkelen tot dit soort grote persoonlijkheden. Dan kunnen ze de gasten die we verloren hebben vervangen. Ik weet zeker dat het gebeurt, zoals dat altijd gebeurt in de Formule 1. Maar het is wel een duidelijk signaal dat we geweldige loten uit de loterij als Danny Ric en Seb nu missen", zo liet hij eerder optekenen.

Bottas spreekt zich uit

Ook Bottas, wellicht één van de mannen die je in dat rijtje kan scharen met zijn ontwikkelingen, hamert op het gebrek aan persoonlijkheid in de koningsklasse. "Het is soms heel lastig om echte persoonlijkheden op het circuit te zien", citeert Motorsportweek de Fin. "Natuurlijk ken je de coureurs buiten het circuit en kun je daar écht hun persoonlijkheden zien. Maar de manier waarop ze interviews doen, zich gedragen in de sport en de evenementen is zo standaard. Dat is behoorlijk jammer. De laatste tien jaar hadden we mannen als Ricciardo, Lewis en Seb, dat was goed om te zien. Maar het is zoals het is, het is serieus werk en er zijn grote bedrijven die betrokken zijn", besluit de Alfa Romeo-coureur.