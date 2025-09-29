'Russell wil hetzelfde jaarsalaris als Norris, Wolff gaat niet akkoord'

George Russell (27) en Mercedes hebben nog steeds geen akkoord bereikt over een contract voor 2026. Beide partijen willen graag met elkaar door, maar hebben andere uitgangspunten met betrekking tot de totstandkoming van deze deal. Russell wil een langlopend contract met een hoog salaris, terwijl Mercedes liever een kortlopende verbintenis met een bescheiden salarisverhoging ziet.

Mercedes-baas Toto Wolff en Russell hebben altijd gezegd dat een contractverlenging 'slechts een kwestie van tijd' zou zijn. Inmiddels gaan we al richting Singapore en is er nog steeds niet getekend. In het geval van Russell zou dit - zo schreven wij al eerder - twee oorzaken hebben: het salaris en de contractduur. Russell zou zijn status als eerste coureur beter weerspiegeld willen zien in zijn financiële vergoeding. Daarnaast wil hij een langlopend contract, terwijl Mercedes niet verder wil gaan dan een 1+1 deal. Mede hierom werkt Mercedes naar verluidt ook al aan een plan B, waarbij Carlos Sainz in beeld zou zijn. Inmiddels zou Russell een 'Antonelli-constructie' hebben bedacht, in een poging alsnog een akkoord te kunnen bereiken.

Russell wil zelfde salaris als Norris, Wolff weigert

Meerdere bronnen, waaronder Autosport Web en F1 Oversteer, melden dat Russell idealiter een contract van drie jaar wil zien met daarbij een salaris dat gelijkstaat aan dat van Lando Norris bij McLaren. Dit zou betekenen dat Russell mikt op een jaarlijkse vergoeding van zo'n 20 miljoen pond. Op dit moment zou hij net onder de 12 miljoen pond zitten. Wolff zou wel wat zien in een salarisverhoging van Russell, maar wil niet meer dan de helft betalen van de verhoging die Russell vraagt. Dat zou betekenen dat kamp-Mercedes mikt op een jaarsalaris van ongeveer 15 miljoen pond.

Russell wil vergoeding als hij Antonelli verslaat

Omdat Russell niet zonder contract wil blijven zitten, zou hij daarom nu een compromis overwegen. De Brit is bereid akkoord te gaan met een kortlopende verbintenis, maar wil dan wel een zogenaamde 'Antonelli-constructie' in zijn contract laten opnemen. Russell is ervan overtuigd dat hij de eerste coureur is van Mercedes en wil daarom een extra vergoeding ontvangen als hij volgend jaar Antonelli met een bepaald aantal punten verslaat. Wolff zou hier echter nog niet bepaald warm voor lopen en blijft aandringen op een contract voor één jaar onder speciale voorwaarden.

