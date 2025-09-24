'Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Russell lopen vast op twee eisen'

De contractonderhandelingen tussen George Russell en Mercedes zouden volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com momenteel muurvast zitten. Niet alleen zouden de twee partijen het oneens zijn over het salaris van de Britse coureur, ook de voorgestelde contractduur zou Russell niet bevallen. Daarbij wordt bovendien rekening gehouden met de mogelijke komst van Max Verstappen.

Hoewel het huidige Formule 1-seizoen langzaam maar zeker richting het einde gaat, is bij Mercedes officieel nog altijd niet duidelijk wie er volgend jaar achter het stuur zit. Zowel Kimi Antonelli als Russell is namelijk nog niet bevestigd voor komend seizoen. Naar verwachting zal daar binnenkort duidelijkheid over komen, maar vooral de onderhandelingen tussen Russell en Mercedes lijken voorlopig vast te zitten.

'Ontevredenheid over salaris'

Volgens het medium mikt Russell momenteel op een salaris waarmee hij tot de top van het veld behoort. De Engelsman wist vorig jaar teamgenoot Lewis Hamilton bij Mercedes te verslaan en is na diens vertrek de kopman van de renstal geworden, naast rookie Antonelli. Ook in het klassement staat Russell ruimschoots voor op zijn teamgenoot: met 212 punten staat hij op P4 in het kampioenschap, terwijl Antonelli met 78 punten zevende staat. Russell wil die status van topcoureur graag weerspiegeld zien in zijn contract, met een passende vergoeding.

'Contractduur nog niet naar wens'

Daarnaast zou ook de contractduur die Mercedes aanbiedt niet naar de zin van Russell zijn. Naar verluidt ligt er een voorstel voor twee seizoenen, maar mogelijk gaat het om een ‘1+1’-constructie. Daarmee zouden Russell en Mercedes na 2026 opnieuw bekijken of ze samen verder willen. Het is niet duidelijk of dit vooral een wens van Mercedes of van Russell is, maar er gaan geruchten dat de constructie verband houdt met de toekomst van Verstappen.

Toekomst Verstappen

De Nederlander werd enkele maanden geleden nog gelinkt aan een overstap naar de Zilverpijlen. Verstappen drukte die geruchten de kop in door tijdens de mediadag in Hongarije te bevestigen dat hij volgend jaar gewoon voor Red Bull Racing rijdt. Zijn manager Raymond Vermeulen verklaarde onlangs in De Telegraaf dat het kamp-Verstappen komend jaar de kat uit de boom zal kijken en zal afwachten hoe het veld zich ontwikkelt.

'1+1'-deal

Mercedes lijkt volgens het Italiaanse medium dit scenario in overweging te nemen. Mocht Red Bull in 2026 de plank misslaan en Mercedes juist de zaken goed voor elkaar hebben, dan zou het Duitse team een reële optie zijn voor Verstappens toekomst. In dat geval zou Russell, met een ‘1+1’-deal op zak, het risico lopen vervangen te worden door Verstappen.

