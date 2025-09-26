'Mercedes overweegt tóch coureurswissel voor 2026: topcoureur in beeld'

Max Verstappen werd lange tijd genoemd als droomkandidaat voor Mercedes in 2026, maar toen de Nederlander kenbaar maakte nog minstens één jaar bij Red Bull Racing te blijven, ging iedereen ervan uit dat Mercedes door zou gaan met George Russell en Kimi Antonelli. Maar dit is mogelijk toch niet het geval.

Het was lange tijd hét onderwerp van gesprek in en buiten de paddock: Verstappen die mogelijk met Mercedes in zee zou gaan voor 2026. Deze verhalen deden met name de ronde toen Christian Horner nog met de scepter zwaaide bij Red Bull. Verstappen heeft echter enige tijd geleden bevestigd dat hij nog minstens één jaar bij Red Bull blijft - en misschien nog wel veel langer. Daarmee ging de deur naar Mercedes - in ieder geval tijdelijk - in het slot. Vervolgens ging iedereen ervan uit dat Mercedes zou doorpakken met de contractverlengingen van Russell en Antonelli, maar beiden hebben nog geen krabbel gezet. En daar zijn redenen voor.

Mercedes worstelt met contracten Russell en Antonelli

Mercedes-baas Toto Wolff en Russell hebben altijd gezegd dat een contractverlenging 'slechts een kwestie van tijd' zou zijn. Inmiddels gaan we al richting Singapore en is er nog steeds niet getekend. In het geval van Russell zou dit - zo schreven wij al eerder - twee oorzaken hebben: het salaris en de contractduur. Russell zou zijn status als eerste coureur beter weerspiegeld willen zien in zijn financiële vergoeding. Daarnaast wil hij een langlopend contract, terwijl Mercedes niet verder wil gaan dan een 1+1 deal. En wat betreft Antonelli; die presteert nog niet zoals de aandeelhouders van Mercedes dat graag zouden zien. Het resultaat? Mercedes heeft op papier nog geen enkele coureur vastliggen voor volgend jaar.

Carlos Sainz in beeld bij Mercedes voor 2026

Deze situatie maakt dat Mercedes ook alvast alternatieve opties in kaart brengt. Het meest hardnekkige gerucht is dat Carlos Sainz in beeld is als opvolger van één van de twee huidige coureurs. De Spanjaard is om meerdere redenen interessant. Enerzijds heeft Sainz bewezen goede resultaten te kunnen boeken in goede auto's en met sterke teamgenoten. Daarnaast rijdt hij momenteel voor een team waar Mercedes nauwe banden mee onderhoudt, namelijk Williams. En bij Williams zou Sainz een clausule in z'n contract hebben, waarin staat dat hij transfervrij kan vertrekken als een topteam zich voor hem meldt.

Wolff moet puzzelen, ook met oog op toekomst Verstappen

En hoewel Sainz zijn kansen heeft vergroot door zijn optreden in Azerbeidzjan, geldt datzelfde ook voor Antonelli. De vierde plaats en een solide prestatie in Bakoe zou de druk op zijn ketel iets hebben verlaagd, zo schrijven diverse media. Wolff staat dan ook voor een groot dilemma richting volgend jaar; hij wil immers een constructie optuigen die ook nog ruimte laat om op korte termijn in zee te kunnen gaan met Verstappen, mocht die kans zich voordoen. Er zijn dus nog wel wat puzzelstukjes te leggen bij Mercedes.