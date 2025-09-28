'Red Bull beter af zonder Horner', Jos Verstappen pakt titel in België | GPFans Recap

De GPFans Recap is bij GPFans de manier om elke dag op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in F1 en rondom Max Verstappen. Geruchten, uitslagen, belangrijke veranderingen in de sport en nog veel meer. De belangrijkste nieuwtjes zijn in dit artikel terug te vinden.

Vandaag was er veel aandacht voor Jos Verstappen, die het Belgisch rallykampioenschap op zijn naam schreef en zo het bijzondere weekend van de familie Verstappen compleet maakte. Verder stelde Peter Windsor dat Max Verstappen met zijn deelname aan de GT3 in de NLS wel eens een deur kan gaan openen voor F1-coureurs, stelde James Vowles wat opvallende regelwijzigingen voor en stelde Guenther Steiner dat het positief is dat Christian Horner nu vertrokken is bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 28 september.

Jos Verstappen kampioen in Belgisch rallykampioenschap

Het is een mooi weekend voor de familie Verstappen. Max Verstappen won zaterdag zijn debuutrace in de GT3 tijdens het weekend in de NLS in een Ferrari, maar het goede nieuws kwam niet alleen vanuit de viervoudig wereldkampioen. Ook Jos Verstappen kon feest vieren. Meer lezen over het kampioenschap van Jos Verstappen in het Belgisch rallykampioenschap? Klik hier!

Windsor over Verstappen in GT3: 'Door Max gaan F1-coureurs dit wellicht nu doen'

Peter Windsor heeft gesteld dat hij hoopt dat Max Verstappen, maar vooral zijn collega's meer interesse in andere raceklassen zoals de GT3 in NLS gaan tonen en snappen dat er veel te leren valt. Ook voor de huidige F1-coureurs en zelfs fans. Meer lezen over wat Windsor denkt dat de impact gaat zijn van het weekend van Verstappen in GT3? Klik hier!

Steiner ziet positiviteit en rust bij Verstappen en Red Bull terugkeren: 'Beter zonder Horner'

Guenther Steiner, die jaren teambaas van Haas was, heeft onthuld dat Red Bull Racing en Max Verstappen beter af zijn zonder voormalig-teambaas Christian Horner, die inmiddels een paar maanden vervangen is door Laurent Mekies. Meer lezen over waarom Steiner denkt dat Red Bull Racing en Verstappen beter af zijn zonder Horner als teambaas en CEO? Klik hier!

Viaplay maakt geen goede beurt bij fans tijdens GT3-race Verstappen en Premier League

Viaplay zond afgelopen weekend zowel de Premier League-wedstrijden uit als de GT3-race van Verstappen in NLS. De fans die via de streamingsdienst keken, waren niet blij met Viaplay. Meer lezen op welke manier Viaplay dit keer een slechte beurt maakte bij de abonnees en de fans van de Premier League en Verstappen die in NLS reed? Klik hier!

Vowles pleit voor veranderingen in F1: 'Meer streaming en twee dagen in raceweekend'

James Vowles, teambaas van Williams en een achtergrond als engineer, stelt dat de plannen van F1 CEO Stefano Domenicali voor kortere races en meer sprintraces het spektakel-probleem niet op gaan lossen. Hij heeft wee andere veranderingen in gedachte. Meer lezen over wat Vowles in gedachte heeft voor veranderingen om F1 moderner en spectaculairder te maken? Klik hier!

