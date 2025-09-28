James Vowles, teambaas van Williams en iemand met een achtergrond als engineer, stelt dat de plannen van F1 CEO Stefano Domenicali voor kortere races en meer sprintraces het probleem qua spektakel niet op gaat lossen. Hij heeft twee andere veranderingen in gedachte.

In gesprek met Business of Sport stelt Vowles dat hij geen fan is van meer sprintraces en kortere Grands Prix in F1. "Ik ben aan de oudere kant, maar wat ik zou zeggen: over het algemeen nee. Ik denk dat het product is wat het is. Wat maakt het product eigenlijk zo goed? Niemand had voorspeld wat daar [Grand Prix van Zandvoort 2025] zou gebeuren. Alexander Albon heeft het het beste verwoord, die zei 'ik heb gewoon iedereen om me heen zien crashen'. Het was onvoorspelbaar wat er van start tot finish zou gebeuren, maar je moest het uur en 40 minuten kijken om echt te kunnen genieten van het eindresultaat."

Vowles ziet belangrijke rol voor streaming in F1

Vowles ziet echter wel twee manieren waarop F1 aantrekkelijker kan worden. De eerste manier is streaming, waardoor fans volgens Vowles zelf kunnen kiezen hoeveel, op welke manier en waar ze F1 volgen. "Het gaat er niet per se om hoe ik wil racen, het publiek is belangrijker. Wat ik vooral wil zeggen is dat het niet per se korter hoeft te zijn, maar het kijken gebeurt steeds minder via de vaste tv en we moeten daarom anders nadenken over de uitzendingen. De mogelijkheid om naar een platform te gaan dat wereldwijd beschikbaar is en meer zoals streaming. Dan kun je het koppelen aan een verkorte versie, voor de fans die dat willen, maar kan er worden uitgebreid naar de langere versie."

Vowles zou raceweekenden aanpassen

Vowles zou daarnaast het raceweeken zelf aanpassen van drie dagen naar twee dagen. "Ik zou het veranderen. Dit is echt mijn mening, maar ik zeg het maar gewoon. Ik zou het veranderen naar weekenden van twee dagen. Ik zou voor zaterdag en zondag kiezen. We kunnen op dat moment meer doen. Ik weet dat ik net zei dat 24 het maximum is, maar we geven de vrijdag terug. Doe dat 24 keer, dat is 24 dagen per jaar. Als je nog twee raceweekends toevoegt, heb je nog steeds evenveel tijd als voorheen." Volgens Vowles heeft dit veel impact op het spektakel tijdens een raceweekend. "Ik denk dat de race beter zal worden. Op dit moment oefenen we veel en dat is goed. Als ingenieur in hart en nieren vind ik het geweldig dat we kunnen experimenteren. Maar als je dit nu afdwingt, dan heb je één uur voor de kwalificatie en dat is het. Ik denk dat je meer variabiliteit en meer willekeurigheid krijgt."

