Jos Verstappen rallying

Jos Verstappen kampioen in Belgisch rallykampioenschap

Lars Leeftink
Jos Verstappen rallying

Het is een mooi weekend voor de familie Verstappen. Max Verstappen won zaterdag zijn debuutrace in de GT3 tijdens het weekend in de NLS in een Ferrari, maar het goede nieuws kwam niet alleen vanuit de viervoudig wereldkampioen. Ook Jos Verstappen kon feest vieren.

De vader van Max Verstappen is al een paar jaar actief in rally en heeft nu zijn eerste titel veroverd. Jos Verstappen is namelijk kampioen geworden in het Belgisch rallykampioenschap. Jos Verstappen deed dit met zijn medecoureur Renaud Jamoul door derde te worden tijdens de East Belgian Rally, de voorlaatste ronde van het seizoen. Cherain Cedric, de enige overgebleven uitdager, kan Jos Verstappen nu niet meer inhalen.

Jos Verstappen kan eindelijk weer juichen

Het is inmiddels een tijdje geleden dat Jos Verstappen voor zichzelf kon juichen als het gaat om een kampioenschap. De Nederlander won natuurlijk wel races in rally, maar dit is zijn eerste kampioenschap sinds hij in de LMP2-klasse in de 24 uur van Le Mans (2008 was dat) en de Le Mans Series won. Twee zeges dus op zaterdag voor de familie Verstappen.

F1 standen

