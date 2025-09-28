Peter Windsor heeft gesteld dat hij hoopt dat Max Verstappen, maar vooral zijn collega's, meer interesse in andere raceklassen zoals de GT3 in NLS gaan tonen en snappen dat er veel te leren valt buiten F1-auto's. Ook voor de huidige F1-coureurs en zelfs fans.

Verstappen maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de NLS in een GT3-auto door samen met Chris Lulham in een Ferrari deel te nemen aan het weekend op de Nürburgring. De Nederlander kwalificeerde zich als derde en had in zijn laatste rondje veel last van verkeer, maar bij de start van de race pakte hij meteen P1 en reed hij gedurende zijn twee stints zelfs een minuut weg. Ondanks dat Lulham het gat nog bijna onder de twintig seconden liet komen, won Verstappen bij zijn debuut in de GT3 wel meteen de race.

Windsor over uitstapje Verstappen naar GT3 in NLS

Windsor stelt in een video op zijn YouTube-kanaal dat hij hoopt dat het uitstapje van Verstappen ervoor gaat zorgen dat meer F1-fans en coureurs interesse tonen in de raceklasse. "Ik denk dat Max intelligent genoeg is om te weten dat iedere keer dat hij in een auto rijdt hem kan helpen, of het nu in een gewone auto of in een GT3-bolide is. Hij zal er ongetwijfeld weer iets nieuws van leren en hij zal daar als coureur de vruchten van plukken. Ik denk niet dat veel coureurs er zo naar kijken als Verstappen, maar door Max gaan ze dit nu wellicht wel doen."

Windsor over Verstappen

Windsor vervolgt: "Er heerste altijd de gedachte: wij zijn F1-coureurs. We hoeven niets meer te leren. We rijden wel in de simulator, we trainen met een personal trainer en we hebben onze eigen sportpsycholoog. Dat is alles wat we nodig hebben. Bepaalde dingen oefenen in een gewone schakelauto en het zoeken naar waar de hobbels op het wegdek liggen, zou hen misschien betere coureurs kunnen maken, maar zo denken ze niet."

