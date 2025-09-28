Viaplay heeft zaterdag zowel de Premier League-wedstrijden als de GT3-race van Verstappen in NLS uitgezonden. De fans die via de streamingsdienst keken, waren niet blij met wat ze zagen en hebben gehoord.

Viaplay zendt niet alleen F1 uit als raceklasse, maar ook raceklassen zoals de DTM en enduranceraces. Ook de NLS op de Nürburgring was daar afgelopen weekend te bekijken, naast dat het gratis op YouTube te volgen was. Dit was het eerste weekend waarin Verstappen in de GT3 mocht rijden en meteen won met Chris Lulham als teamgenoot. De frustratie over het commentaarduo liep daar vooral hoog op bij sommige abonnees en fans.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay ziet klachten toenemen

Ook rondom de Premier League-uitzendingen liepen de emoties bij sommige fans weer hoog op. Zo maken de fans zich vooral druk over het feit dat het sinds dit seizoen niet mogelijk is om via Viaplay naar de wedstrijd om 13:30 uur te kijken. Dat was dit weekend Brentford - Manchester United, waarbij de laatste club best wel wat fans heeft in Nederland. De wedstrijd om 13:30 uur wordt namelijk elk weekend op Prime uitgezonden en daar heb je een ander abonnement voor nodig. Abonnees vinden dit onacceptabel, omdat ze namelijk wel voor alle duels bij Viaplay betalen.

Je zet de #NLS een keertje bij Viaplay op ipv Youtube, verwacht het originele Duits/Engelse commentaar bij @viaplaysportnl maar je krijgt Melroy Heemskerk: pic.twitter.com/BkQ2ape5W3 — Dave 🔴⚪️🟡⚫️ (@jordanfinalbos) September 27, 2025

@viaplaysportnl laat de klanten die zich blauw betalen weereens in de kou staan door deze wedstrijd doodleuk niet uit te zenden.



En wat zeggen we dan met zn allen.#Fuckviaplay



Viaplay heeft keihard schijt aan zn klanten.

Tijd om abonnement te her overwegen. — Martijn (@Chef_lege_dozen) September 27, 2025

Waarom kan ik de wedstrijd van Manchester United niet vinden op @viaplay @viaplaysportnl — 🇳🇱 (@_UtdChris) September 27, 2025

Is het bij het commentaar echt nodig om in elke zin Verstappen te zeggen, zelfs bij de ceremonie?! #viaplay — Andy van B. (@endiee_) September 27, 2025

En ik maar denken dat ik betaalde voor reclamevrije abonnement, nee hoor. bij GT3 van Max krijg je gewoon reclame te zien enbij manU Chelsea wordt eerste helft onderbroken door reclame en mis je nu wat voor domme rode kaart Casemiro gepakt heeft. #viaplay — ノンガク (@nongaku) September 20, 2025

Best grappig dat ze bij de Premier League een video van een paar uur uploaden om commentatoren namen goed te laten uitspreken en dat ze bij Viaplay/Prime elke week met de meest rare varianten komen — Riemer (@ibrariemovic) September 27, 2025

De lol is er wel vanaf bij #viaplayvoetbal. Het is wachten op reclame of een storing… - #chebha #viaplay — Cap65 (@cap65music) September 27, 2025

Gerelateerd