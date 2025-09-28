Viaplay maakt geen goede beurt bij fans tijdens GT3-race Verstappen en Premier League
Viaplay heeft zaterdag zowel de Premier League-wedstrijden als de GT3-race van Verstappen in NLS uitgezonden. De fans die via de streamingsdienst keken, waren niet blij met wat ze zagen en hebben gehoord.
Viaplay zendt niet alleen F1 uit als raceklasse, maar ook raceklassen zoals de DTM en enduranceraces. Ook de NLS op de Nürburgring was daar afgelopen weekend te bekijken, naast dat het gratis op YouTube te volgen was. Dit was het eerste weekend waarin Verstappen in de GT3 mocht rijden en meteen won met Chris Lulham als teamgenoot. De frustratie over het commentaarduo liep daar vooral hoog op bij sommige abonnees en fans.
Viaplay ziet klachten toenemen
Ook rondom de Premier League-uitzendingen liepen de emoties bij sommige fans weer hoog op. Zo maken de fans zich vooral druk over het feit dat het sinds dit seizoen niet mogelijk is om via Viaplay naar de wedstrijd om 13:30 uur te kijken. Dat was dit weekend Brentford - Manchester United, waarbij de laatste club best wel wat fans heeft in Nederland. De wedstrijd om 13:30 uur wordt namelijk elk weekend op Prime uitgezonden en daar heb je een ander abonnement voor nodig. Abonnees vinden dit onacceptabel, omdat ze namelijk wel voor alle duels bij Viaplay betalen.
