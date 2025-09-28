Guenther Steiner, die jaren teambaas van Haas was, is van mening dat Red Bull Racing en Max Verstappen beter af zijn zonder voormalig-teambaas Christian Horner, die inmiddels een paar maanden vervangen is door Laurent Mekies.

In de podcast The Red Flags was Steiner te gast en ging hij in op of het voor Red Bull beter is dat Horner is vertrokken. De oud-teambaas van Haas denkt van wel. "Vroeger was er elk weekend wel een nieuw verhaal. Zij konden niet met elkaar overweg, deze man kon niet met die man overweg. Op dit moment lijken ze in harmonie samen te werken en daarom denk ik dat ze beter af zijn. Ik schrijf die resultaten niet toe aan het feit dat Christian weg is. Er was ontevredenheid, maar dat was nu al anderhalf jaar zo in het team. En nu lijkt het vrij soepel te verlopen."

Steiner over Mekies

Steiner heeft lovende woorden over voor Mekies, zoals eigenlijk iedereen dat tot nu toe heeft binnen en buiten Red Bull Racing. "Laurent is natuurlijk een goede leider. Hij is erg kalm. Hij doet gewoon zijn werk, hij mengt zich niet in politiek en dat soort dingen. Vroeger was er altijd wrijving in het team tussen verschillende partijen en ik heb nooit begrepen tussen wie dat was." Volgens de geruchten ging dit tussen twee kampen binnen Red Bull: kamp Horner met de Thaise eigenaren en het kamp van Helmut Marko met onder meer Oliver Mintzlaff aan zijn kant.

Steiner ziet Red Bull beter af zijn zonder Horner

Steiner denkt dat de rust die is ontstaan door het vertrek van Horner voor Red Bull Racing alleen maar goed is. "Ik denk daarom dat ze beter af zijn. Ze zijn in ieder geval niet slechter af, weet je. Ze winnen races met Laurent. Dat komt niet door Laurent, naar mijn mening, ik zou hem daar geen krediet voor geven. Maar ik zou hem wel de eer geven voor het kalmeren van de situatie binnen het team. Ik denk dat het team nu beter af is voor de toekomst."

