Verstappen geeft visitekaartje af, 'Toekomst Red Bull-junior per ongeluk verklapt' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan
Vandaag wist Max Verstappen de vieruursrace op de Nordschleife op zijn naam te zetten en daarmee een prestatie van jewelste neer te zetten in zijn GT3-debuut op het iconische circuit. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 27 september.

Het veelbesproken debuut van de viervoudig kampioen stond zaterdag op het programma. Na vier stints en samen met teamgenoot Chris Lulham werd de taak volbracht en de zege binnengehaald. Daarnaast geeft Helmut Marko aan dat dit uitstapje precies aantoont dat Verstappen een liefhebber van de autosport is. De Red Bull-adviseur trekt de vergelijking met hobby’s van andere coureurs, terwijl Laurens van Hoepen in het Race Café per ongeluk de toekomst van Arvid Lindblad lijkt te verklappen.

Verstappen geeft visitekaartje af op de Nordschleife: Nederlander pakt winst bij debuut

Max Verstappen heeft samen met Chris Lulham namens Emil Frey Racing de negende ronde van de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie gewonnen. De viervoudig wereldkampioen debuteerde op de Duitse baan in een GT3-wagen en gaf daarbij direct zijn visitekaartje af. Lees hier hoe de Nederlander de zege in de wacht wist te slepen. Klik hier!

Thierry Vermeulen & Chris Lulham
Thierry Vermeulen & Chris Lulham

Lulham kan zege op Nordschleife nog niet helemaal bevatten: "Het is ongelooflijk"

Niet alleen Max Verstappen mag zichzelf winnaar van de vieruursrace op de Nordschleife noemen, ook teamgenoot Chris Lulham heeft de laatste twee stints in de Ferrari 296 GT3 gereden en geeft na afloop aan dat hij het nog niet helemaal beseft. Lezen hoe Lulham de race beleefde? Klik hier!

Trotse Verstappen wint bij debuut op de Nordschleife: "Fantastisch"

Max Verstappen kan nog niet helemaal geloven dat hij in zijn debuut de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie heeft weten te winnen. Na afloop vertelt hij dat de wagen de hele dag al prima aanvoelde en dat hij een goed resultaat wel in de koker zag, maar het moest natuurlijk allemaal nog wel gebeuren. De reactie van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Marko prijst houding Verstappen: "Andere coureurs gaan naar modeshows"

Dr. Helmut Marko is apentrots op Max Verstappen. De adviseur van Red Bull Racing ziet dat de viervoudig kampioen gek is op autosport en dus in zijn vrije tijd bijvoorbeeld de Nordschleife bezoekt, terwijl andere coureurs hobby’s hebben die weinig met autosport te maken hebben. De hele verklaring van de Red Bull-adviseur lezen? Klik hier!

Van Hoepen lijkt per ongeluk toekomst Red Bull-coureur te verklappen: 'Dát zei hij tegen mij'

Hoewel dr. Helmut Marko heeft aangegeven dat er een beslissing over de stoeltjes bij de twee Red Bull-teams pas rond de Grand Prix van Mexico zal vallen, lijkt Formule 2-coureur Laurens van Hoepen in het Race Café per ongeluk te verklappen wat het plan is. Lezen wat Van Hoepen te zeggen heeft? Klik hier!

