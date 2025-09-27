close global

Van Hoepen lijkt per ongeluk toekomst Red Bull-coureur te verklappen: 'Dát zei hij tegen mij'

Remy Ramjiawan
Hoewel dr. Helmut Marko heeft aangegeven dat er een beslissing over de stoeltjes bij de twee Red Bull-teams pas rond de Grand Prix van Mexico zal vallen, lijkt Formule 2-coureur Laurens van Hoepen in het Race Café per ongeluk te verklappen wat het plan is.

Max Verstappen blijft uiteraard ook komend jaar onder de vlag van Red Bull Racing rijden. Voor de andere drie stoelen binnen de twee Red Bull-teams bestaan nog vraagtekens. Yuki Tsunoda kan de laatste paar races beter het tempo volgen, maar of hij volgend jaar nog de teamgenoot van Verstappen is, is nog onzeker. Voor die positie gaan stemmen op die zeggen dat Isack Hadjar het gaat invullen. Dan blijft Liam Lawson over, die in Azerbeidzjan ook prima prestaties liet zien. Over zijn toekomst is eveneens nog niets besloten.

Van Hoepen verwacht Lindblad bij Racing Bulls

In de wandelgangen wordt gesproken over een mogelijke promotie van Red Bull-junior Arvid Lindblad naar de Racing Bulls. Dat is door Red Bull niet bevestigd, maar wordt wel enigszins verwacht. Richard Verschoor legt in het programma uit: “Nou, dat besluit is redelijk zeker voor wat er in de geruchtenmolen allemaal zit.” Van Hoepen vult Verschoor direct aan: “Ik vind dat hij het heel goed doet en ook veel pech heeft gehad. Hij heeft zelf tegen mij gezegd dat hij er wél gaat rijden, dus we gaan het zien.”

