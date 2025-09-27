Dr. Helmut Marko is apentrots op Max Verstappen. De adviseur van Red Bull Racing ziet dat de viervoudig kampioen gek is op autosport en dus in zijn vrije tijd bijvoorbeeld de Nordschleife bezoekt, terwijl andere coureurs hobby’s hebben die weinig met autosport te maken hebben.

Iedere coureur zit uiteraard anders in elkaar. Terwijl Verstappen in zijn vrije tijd veelvuldig achter het virtuele stuur in de simulator te vinden is, kiezen andere coureurs ervoor om zich te laten zien bij prominente evenementen. Lewis Hamilton zou dit weekend aanwezig zijn in Milaan voor een modeshow, maar moest verstek laten gaan vanwege zijn zieke hond Roscoe. Ook Lando Norris was de afgelopen week aanwezig bij een fotoshoot voor Vogue.

Verstappen verkiest Nordschleife boven modeshows

Marko legt tijdens het weekend in Azerbeidzjan uit dat Verstappen met zijn mentaliteit aantoont dat hij een echte liefhebber is. Halverwege september moest Verstappen zijn Permit 'A'-licentie behalen om überhaupt te mogen racen met GT3-wagens op de Nordschleife. Marko vertelt bij Viaplay: “Ja, het was indrukwekkend. En ook de inzet die hij toont. En weet je, de anderen gaan allemaal naar een of ander, ik weet het niet, modeshow of zoiets. En hij gaat naar de Nordschleife. Een van de zwaarste circuits die we hebben.”

Verstappen houdt van autosport, en vooral zijn betrokkenheid valt bij Marko op: “Ik denk dat het dus een heel goed teken is hoeveel Max betrokken is bij de autosport.”

