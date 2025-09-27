Max Verstappen kan nog niet helemaal geloven dat hij in zijn debuut de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie heeft weten te winnen. Na afloop vertelt hij dat de wagen de hele dag al prima aanvoelde en dat hij een goed resultaat wel in de koker zag, maar het moest natuurlijk allemaal nog wel gebeuren.

Verstappen nam zaterdag plaats in de Ferrari 296 GT3 namens Emil Frey Racing. Samen met teamgenoot Chris Lulham streed hij mee om de prijzen. Verstappen vertrok zaterdagmiddag vanaf P3 en wist in de openingsronde direct de leiding te pakken, die hij niet meer uit handen gaf. Op dat moment kwam de Porsche met startnummer 917 in aanraking met de Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO met startnummer 34. Dat was de wagen waar Verstappen naast reed; de Nederlander wist de actie te ontwijken en dook als eerste de bocht in. Tijdens de tweede stint wist Verstappen het gat uit te bouwen naar meer dan één minuut, waarna teamgenoot Lulham de laatste twee stints mocht rijden. Hoewel de voorsprong door diverse gele vlaggen slonk, kwam Lulham wel als eerste over de streep. Daarmee is de zege voor Verstappen een feit: bij zijn debuut mag hij meteen op de hoogste trede plaatsnemen.

Artikel gaat verder onder video

'Superrace'

Na afloop kan er zelfs een grapje vanaf. Zo werd de Brit Lulham als eerste geïnterviewd, in het Engels, terwijl Verstappen in het Duits te woord stond. “Heb je wel Duits met hem gesproken?”, grapt Verstappen direct. Over de race zelf is hij zeer positief: “Het was super. Tijdens de eerste twee stints voelde de wagen geweldig aan. Dat wisten we tijdens de kwalificatie al, al hadden we daar wat pech. In die twee stints heb ik geen grote problemen gehad. Om dan hier, bij mijn debuut, te winnen is fantastisch.”

Dat er tijdens de start wat beuken werden uitgedeeld achter hem, had de Nederlander niet door. “Ik heb daar niets van gezien. Pas na mijn stints heb ik die beelden teruggekeken. Dit soort dingen kunnen gebeuren.”

Verstappen richt pijlen op 24-uursrace

De winst is binnen en Verstappen maakt meteen duidelijk wat het volgende doel is: “Het doel is om uiteindelijk de 24-uursrace te rijden. Of dat volgend jaar gebeurt, durf ik niet te zeggen. We moeten natuurlijk ook meer ervaring opdoen. Hopelijk kunnen we volgend jaar meer NLS-races rijden.”

Gerelateerd