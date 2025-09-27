Verstappen geeft visitekaartje af op de Nordschleife: Nederlander pakt winst bij debuut

Max Verstappen heeft samen met Chris Lulham namens Emil Frey Racing de negende ronde van de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie gewonnen. De viervoudig wereldkampioen debuteerde op de Duitse baan in een GT3-wagen en gaf daarbij direct zijn visitekaartje af.

Verstappen begon om 12:00 uur achter het stuur van de Ferrari 296 GT3. Dat deed de viervoudig kampioen vanaf P3. Tijdens de kwalificatie op zaterdagochtend zat Verstappen er goed bij, maar in zijn laatste snelle ronde kwam hij veel verkeer tegen. Dat resulteerde in de derde tijd, al gaf Verstappen achteraf aan dat er zeker mogelijkheden waren.

Verstappen pakt de leiding

Die mogelijkheid kwam direct bij de start van de race, waar Verstappen in de eerste bocht de Ford Mustang GT3 met startnummer 6 van Haupt Racing Team te grazen nam en zo de leiding in de race pakte. In die eerste stint kon Verstappen een gaatje trekken en kwam hij aan het einde van de stint dicht in de buurt van het ronderecord. Om 13:00 uur begon de tweede stint voor Verstappen. Emil Frey Racing koos ervoor de Nederlander in de wagen te laten zitten, en Verstappen zette in die tweede stint nog eens aan. Rond de klok van 14:00 uur kwam hij naar binnen met een voorsprong van iets meer dan één minuut.

Laatste fase

De derde stint was voor Lulham. De Brit wist het tempo erin te houden en het gat zelfs te vergroten. Aan het einde van die stint kwamen er echter veel gele vlaggen, was er één slowzone en hingen er drie code 60’s. Mede door die onderbrekingen verloor Lulham tijd van zijn voorsprong. Om klokslag 15:00 uur begon het laatste uur, waarin Lulham ook de vierde stint zou rijden. Ondertussen had hij de andere wagen van Haupt Racing Team achter zich, namelijk die met startnummer 9. Met iets meer dan twintig minuten te gaan bedroeg het verschil nog maar 28 seconden en in de laatste ronde was dat teruggebracht naar 22 seconden.

Lulham maakte echter geen fouten, al slonk de voorsprong in de slotfase nog wel. Daarmee was de overwinning voor Emil Frey Racing een feit en pakte Verstappen bij zijn eerste poging op de Nordschleife direct de zege.

Max Verstappen and Christopher Lulham win their first race in the Ferrari 296 GT3 (#31) at the 9th round of the 2025 ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie! 🏆🔥



After him, the two Ford Mustang GT3s from Haupt Racing Team (#9) and (#6) took second and third place.#HeartRace #NLS9 pic.twitter.com/GYFRIUCtfS — Nürburgring (@nuerburgring) September 27, 2025

