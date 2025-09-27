Niet alleen Max Verstappen mag zichzelf winnaar van de vieruursrace op de Nordschleife noemen, ook teamgenoot Chris Lulham heeft de laatste twee stints in de Ferrari 296 GT3 gereden en geeft na afloop aan dat hij het nog niet helemaal beseft.

Verstappen nam zaterdag plaats in de Ferrari 296 GT3 namens Emil Frey Racing. Samen met Lulham streed hij mee om de prijzen. Verstappen vertrok zaterdagmiddag vanaf P3 en wist in de openingsronde direct de leiding te pakken, die hij niet meer uit handen gaf. Op dat moment kwam de Porsche met startnummer 917 in aanraking met de Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO met startnummer 34. Dat was de wagen waar Verstappen naast reed; de Nederlander wist de actie te ontwijken en dook als eerste de bocht in.

Het werd Lulham niet makkelijk gemaakt

Tijdens de tweede stint bouwde Verstappen het gat uit naar meer dan één minuut, waarna teamgenoot Lulham de laatste twee stints mocht rijden. Hoewel de voorsprong door diverse gele vlaggen slonk, kwam Lulham wel als eerste over de streep. Daarmee is de zege voor Verstappen een feit: bij zijn debuut mag hij meteen op de hoogste trede plaatsnemen. Na afloop legt hij uit: “Het is ongelooflijk en ik denk dat ik het nog niet helemaal besef. De auto was fantastisch. Het werd me niet makkelijk gemaakt door zoveel verkeer en code 60’s. Ik ben echt in extase.”

