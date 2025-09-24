In de GPFans Recap vind je eenvoudig het belangrijkste nieuws van de afgelopen dag. Vandaag kwam er weer veel nieuws naar buiten, waaronder Max Verstappen die zijn officiële GT3-debuut gaat maken.

George Russell heeft nog steeds geen handtekening gezet onder een contractverlenging, en er zouden twee redenen zijn waarom dat zo is. De Formule 3 trekt de portemonnee en wil de top vijf van het eindklassement financieel ondersteunen, en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt in verband gebracht met het team van Haas. Dit is de GPFans Recap van woensdag 24 september.

Verstappen maakt GT3-racedebuut op Nürburgring Nordschleife officieel met Ferrari

GPFans kan bevestigen dat Max Verstappen aankomende zaterdag zijn GT3-debuut zal maken op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing besturen op het beruchte circuit in de Eifel. De Red Bull F1-coureur wordt vergezeld door zijn protegé Chris Lulham. Alles lezen over het debuut van Verstappen? Klik hier!

'Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Russell lopen vast op twee eisen'

De contractonderhandelingen tussen George Russell en Mercedes zouden volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com momenteel muurvast zitten. Niet alleen zouden de twee partijen het oneens zijn over het salaris van de Britse coureur, ook de voorgestelde contractduur zou Russell niet bevallen. Daarbij wordt bovendien rekening gehouden met de mogelijke komst van Max Verstappen. Alles lezen over de contractverlenging van George Russell waarover nog geen akkoord is bereikt? Klik hier!

'Horner overweegt zich in te kopen bij Haas'

Christian Horner zou mogelijk kunnen terugkeren in de Formule 1 bij het team van Haas, zo meldt The Daily Mail. De voormalig teambaas van Max Verstappen bereikte volgens De Telegraaf deze week een akkoord met Red Bull over de afwikkeling van zijn contract en zou dus in beeld zijn bij het Amerikaanse team. Alles lezen over de mogelijke nieuwe functie van Christian Horner?

Lambiase over samenwerking met Verstappen: "Als je hem in de watten legt, raak je hem kwijt"

Gianpiero Lambiase is al jaren de rechterhand van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De race-engineer van de viervoudig wereldkampioen kent de coureur door en door, en weet dus ook precies wat je níét moet doen. Lezen hoe Lambiase precies Verstappen behandelt? Klik hier!

Formule 3 trekt de portemonnee en gaat top vijf uit kampioenschap financieel ondersteunen

De Formule 3 heeft een prijzenpot geopend voor de top vijf van het kampioenschap. Het is bedoeld om jonge coureurs een extra steuntje in de rug te geven wanneer zij doorstromen naar de Formule 2. Alles lezen over de nieuwe prijzenpot? Klik hier!

