Gianpiero Lambiase is al jaren de rechterhand van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De race-engineer van de viervoudig wereldkampioen kent de coureur door en door, en weet dus ook precies wat je níét moet doen.

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase werken al sinds het debuut van de Nederlander bij Red Bull Racing samen en hebben sindsdien een hechte band opgebouwd. De twee vertrouwen elkaar volledig en dat heeft tot grootse successen geleid. De 27-jarige coureur is vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen Formule 1 en is uitgegroeid tot de beste coureur van deze generatie.

Lambiase en Verstappen

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn tussen de twee. Het gaat er regelmatig fel aan toe over de boordradio, waarna de pers maar wat graag vraagtekens zet bij de onderlinge band tussen de twee. Het is echter een publiek geheim dat de twee alles kunnen zeggen tegen elkaar. Dat is juist een belangrijke factor achter het succes van de samenwerking. Lambiase kent Verstappen dan ook door en door en weet precies wat je wel en niet moet doen.

Niet in de watten leggen

"Max is recht door zee", klinkt het bij The Wall Street Journal. "Heel direct en eerlijk, maar die behandeling verwacht hij ook terug. Als je probeert om hem in de watten te leggen, zijn beste vriend wil zijn of een ja-knikker bent, dan ben je hem binnen een paar maanden kwijt. Je moet doen wat op dat moment het beste is voor het team en de coureur. Als je je zorgen maakt om wat je zegt, denk ik dat je te ver verdwaald bent in de showbusiness."

