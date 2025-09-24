close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025

Lambiase over samenwerking met Verstappen: "Als je hem in de watten legt, raak je hem kwijt"

Lambiase over samenwerking met Verstappen: "Als je hem in de watten legt, raak je hem kwijt"

Jan Bolscher
Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025

Gianpiero Lambiase is al jaren de rechterhand van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De race-engineer van de viervoudig wereldkampioen kent de coureur door en door, en weet dus ook precies wat je níét moet doen.

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase werken al sinds het debuut van de Nederlander bij Red Bull Racing samen en hebben sindsdien een hechte band opgebouwd. De twee vertrouwen elkaar volledig en dat heeft tot grootse successen geleid. De 27-jarige coureur is vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen Formule 1 en is uitgegroeid tot de beste coureur van deze generatie.

Lambiase en Verstappen

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn tussen de twee. Het gaat er regelmatig fel aan toe over de boordradio, waarna de pers maar wat graag vraagtekens zet bij de onderlinge band tussen de twee. Het is echter een publiek geheim dat de twee alles kunnen zeggen tegen elkaar. Dat is juist een belangrijke factor achter het succes van de samenwerking. Lambiase kent Verstappen dan ook door en door en weet precies wat je wel en niet moet doen.

Niet in de watten leggen

"Max is recht door zee", klinkt het bij The Wall Street Journal. "Heel direct en eerlijk, maar die behandeling verwacht hij ook terug. Als je probeert om hem in de watten te leggen, zijn beste vriend wil zijn of een ja-knikker bent, dan ben je hem binnen een paar maanden kwijt. Je moet doen wat op dat moment het beste is voor het team en de coureur. Als je je zorgen maakt om wat je zegt, denk ik dat je te ver verdwaald bent in de showbusiness."

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

Verstappen kijkt uit naar GT3-debuut op de Nordschleife:
Max Verstappen

Verstappen kijkt uit naar GT3-debuut op de Nordschleife: "Kan niet wachten!"

  • 15 minuten geleden
Verstappen maakt GT3-racedebuut op Nürburgring Nordschleife officieel met Ferrari
57. ADAC Barbarossapreis

Verstappen maakt GT3-racedebuut op Nürburgring Nordschleife officieel met Ferrari

  • 45 minuten geleden
  • 3
 'Verstappen dwingt McLaren tot zware maatregelen in titelstrijd Piastri en Norris
Max Verstappen

'Verstappen dwingt McLaren tot zware maatregelen in titelstrijd Piastri en Norris

  • 1 uur geleden
  • 1
 Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar Singapore
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar Singapore

  • 1 uur geleden
  • 3
 'Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Russell lopen vast op twee eisen'
Russell en Mercedes

'Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Russell lopen vast op twee eisen'

  • 2 uur geleden
  • 1
 Verstappen en FIA: C6-banden volgende hoofdstuk in lijst aan meningsverschillen
Verstappen vs FIA

Verstappen en FIA: C6-banden volgende hoofdstuk in lijst aan meningsverschillen

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x