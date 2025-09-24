'Horner overweegt zich in te kopen bij Haas'
'Horner overweegt zich in te kopen bij Haas'
Christian Horner zou mogelijk kunnen terugkeren in de Formule 1 bij het team van Haas, zo meldt The Daily Mail. De voormalig teambaas van Max Verstappen bereikte volgens De Telegraaf deze week een akkoord met Red Bull over de afwikkeling van zijn contract en zou dus in beeld zijn bij het Amerikaanse team.
Daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd bekend dat de wegen van Horner en Red Bull zouden scheiden. Laurent Mekies kreeg promotie tot teambaas van Racing Bulls en de advocaten van Red Bull en Horner gingen aan de slag om een net vertrek te regelen. Volgens geruchten zou Horner zo’n zestig miljoen euro aan afkoopsom hebben meegekregen. Daarnaast zou de gardening leave-periode tot medio 2026 lopen, waardoor Horner pas in de zomer van 2026 opnieuw bij een ander Formule 1-team aan de slag kan.
Horner bij Haas?
Een van die teams zou het Amerikaanse Haas kunnen zijn, zo schrijft de Britse krant op basis van betrouwbare bronnen. Horner zou naar verluidt geïnteresseerd zijn om aandeelhouder én teambaas te worden. Dat is vergelijkbaar met de situatie van Toto Wolff bij Mercedes, die eveneens deels eigenaar is en tegelijkertijd de dagelijkse leiding voert. “Hij zou waarschijnlijk aandelen in een team willen, in plaats van afhankelijk te zijn van de grillen van anderen,” aldus het medium.
Kapitaalinjectie
In het verleden zou Horner al hebben geprobeerd een dergelijke functie binnen Red Bull te verkrijgen. Ook Gene Haas heeft eerder laten zien een kapitaalinjectie niet uit de weg te gaan: in 2009 verkocht hij vijftig procent van zijn NASCAR-team aan Tony Stewart Racing.
