Formule 3 trekt de portemonnee en gaat top vijf uit kampioenschap financieel ondersteunen
De Formule 3 heeft een prijzenpot geopend voor de top vijf van het kampioenschap. Het is bedoeld om jonge coureurs een extra steuntje in de rug te geven wanneer zij doorstromen naar de Formule 2.
Autosport is een dure hobby en veel jonge coureurs hopen daarom opgenomen te worden in een opleidingsprogramma van een Formule 1-team. Red Bull heeft bijvoorbeeld het Red Bull Junior Team, en Ferrari heeft de Ferrari Driver Academy. Coureurs die binnen zo’n programma zitten, worden vaak financieel ondersteund, terwijl coureurs buiten deze programma’s vaak op zoek moeten naar geldschieters.
Prijzenpot
De Formule 3 introduceert nu een nieuwe opzet om jonge coureurs financieel te ondersteunen. De top vijf uit het eindklassement van dit jaar ontvangt prijzengeld, om hen op die manier meer financiële zekerheid te bieden. Belangrijk is wel dat de coureurs doorstromen naar de Formule 2; anders wordt het bedrag niet uitgekeerd.
In totaal wordt er 1 miljoen euro verdeeld over de vijf coureurs. De Formule 3-kampioen ontvangt 300.000 euro, de nummer twee 250.000 euro, de nummer drie 200.000 euro, de nummer vier 150.000 euro, en de coureur die als vijfde eindigt krijgt 100.000 euro.
