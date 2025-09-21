Lewis Hamilton moest in de laatste ronde Charles Leclerc voor laten gaan, maar dat lukte uiteindelijk niet. Hamilton werd als achtste afgevlagd, Leclerc eindigde als negende op vier tienden van een seconde.

Ferrari oogde op de vrijdag in Bakoe nog sterk, maar die snelheid was op zaterdag al verdwenen. Hamilton strandde in Q2 en Leclerc crashte in Q3. Tijdens de race pakten beide coureurs nog punten, maar de teleurstelling overheerste.

Foutje Hamilton

Halverwege de race liet Leclerc Hamilton voorbij, in de gedachte dat hij zijn positie terug zou krijgen als de Engelsman geen plaatsen wist te winnen. Dat was ook het plan, zo onthulde Hamilton bij Viaplay, maar de uitvoering liet te wensen over. "Uiteindelijk was het een verkeerde inschatting van mijn kant. Ik ging van het gas en remde nog, maar hij miste het op vier tienden," aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Los van dat momentje was het gewoon een dramatisch weekend voor de Scuderia: "Achtste en negende én de tweede plek in het constructeurskampioenschap kwijt, dat is teleurstellend."

Leclerc wil weekend snel vergeten

Teamgenoot Leclerc ligt niet wakker van het moment aan het einde van de race, maar wijst wel op het matige weekend als geheel. "Het was geen sterk weekend. Ik rijd het beste Formule 1-seizoen uit mijn carrière, maar dit weekend stond ik niet waar ik moest staan. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor."

