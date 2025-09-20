In deze GPFans Recap vind je eenvoudig het belangrijkste nieuws van de afgelopen dag terug. De zaterdag in Bakoe stond in het teken van de kwalificatie, en daarin gebeurde er een heleboel.

Max Verstappen was uiteindelijk de snelste toen de chaos op het Baku City Circuit eenmaal was gaan liggen. Toch kon niet iedereen genieten van de nabeschouwing, want er kwamen opnieuw veel klachten over een abrupt einde van het programma. Daarnaast deelde de FIA een diskwalificatie uit aan Esteban Ocon, terwijl Christijan Albers speculeert over de gigantische afkoopsom die Red Bull Racing mogelijk moet betalen aan voormalig teambaas Christian Horner. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 20 september.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Sainz op voorste startrij na bizarre kwalificatie met recordaantal rode vlaggen

Max Verstappen heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar makkelijk was het niet door een recordaantal crashes en door regendruppels. De Red Bull Racing-coureur zette een rondetijd van 1:41.117 neer. Hij versloeg Carlos Sainz en Liam Lawson, terwijl McLaren en Ferrari compleet wegzakten. Lezen hoe de sessie verliep? Klik hier!

Related image

FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie

Esteban Ocon moest zich na afloop van de kwalificatie melden bij de FIA. De achtervleugel van de Haas van de Fransman was namelijk volgens het orgaan niet in de haak en er volgde een onderzoek. Uiteindelijk wordt Ocon geschrapt van de resultaten van de kwalificatie. Lezen wat er precies mis was met de achtervleugel van Ocon? Klik hier!

Verstappen pakt pole in chaotische kwalificatie: "Was een hele moeilijke sessie"

Max Verstappen hield het hoofd koel tijdens een chaotische kwalificatie in Bakoe en was met een 1:41.117 uiteindelijk de snelste. De Nederlander start de race in Azerbeidzjan vanaf P1 en deelt de eerste startrij met zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz. Lezen hoe Verstappen terugkijkt op zijn pole position? Klik hier!

Viaplay-abonnees woedend nadat uitzending abrupt wordt gestopt: "Ongelooflijke prutsers"

Viaplay heeft een boel boze reacties over zich heen gekregen na de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De tv-uitzending werd namelijk abrupt onderbroken en kreeg ook geen vervolg meer. De Nederlandse kijkers hebben nu interviews met onder andere Max Verstappen niet mee kunnen krijgen. Lezen wat er precies aan de hand was en wat de reacties erop zijn? Klik hier!

Related image

Vraagteken gezet bij enorme afkoopsom Horner: 'Waar komt die extra 60 miljoen vandaan?'

Christijan Albers, de voormalig Formule 1-coureur die we tegenwoordig als analist zien, heeft in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan laten weten dat Christian Horner maar liefst 100 miljoen euro kan krijgen van Red Bull Racing. Over een terugkeer van Horner in de F1-paddock wordt ook gesproken. Volgens Albers lopen er gesprekken met Haas. Alles lezen over de gigantische afkoopsom die er mogelijk moet gaan komen? Klik hier!

Gerelateerd