Christijan Albers, de voormalig Formule 1-coureur die we tegenwoordig als analist zien, heeft in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan laten weten dat Christian Horner maar liefst 100 miljoen euro kan krijgen van Red Bull Racing. Over een terugkeer van Horner in de F1-paddock wordt ook gesproken. Volgens Albers lopen er gesprekken met Haas.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing de leider over de Oostenrijkse formatie. Hij werd uiteindelijk een van de langstzittende en meest succesvolle teambazen met 8 rijderskampioenschappen en 6 constructeurstitels in 20 jaar tijd. Afgelopen zomer moest de Brit echter plaatsmaken voor Laurent Mekies na een beslissing van de energiedrankfabrikant om hem te ontslaan. Het kwam niet alleen na de relatief tegenvallende prestaties van Red Bull Racing, maar ook na een situatie waarin Horner werd onderzocht voor mogelijk ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Hier kan nog een rechtszaak over komen in januari 2026.

Artikel gaat verder onder video

Extra 60 miljoen euro

"Ik moet je eerlijk zeggen, wat was ik vandaag verbaasd", begon Albers bij Viaplay. "Ik hoor dat ze op het punt staan om te schikken voor 100 miljoen. Dat is zijn afkoopsom. Toen dacht ik bij mezelf: 'Hoe kan dat nou?' Als ik als entrepreneur een rekensom maak... Hij verdiende 8 miljoen per jaar, dus dan kom je volgens mij op 40 miljoen uit [aan het einde van zijn originele contract]. Ik vraag me dan af waar die andere 60 miljoen vandaan komt."

Koopt Horner zich in bij Haas?

"Ik denk dat het een beetje opgeklopt wordt", vervolgde Albers. Presentatrice Amber Brantsen voegde toe: "Hij kan het ook gooien op reputatieschade. Maar je kan dus beter thuiszitten als oud-Formule 1-teambaas dan in functie zijn?" Albers reageerde: "Blijkbaar wel. Maar er gaan veel geruchten rond. Ik heb zelfs gehoord dat hij zich misschien wil inkopen bij Haas." Albers vindt dat echter geen goed idee: "Gewoon lekker stoppen. Of in ieder geval afwachten of die rechtszaak er gaat komen in januari", zo wordt Horner geadviseerd.

Gerelateerd