﻿
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie

Remy Ramjiawan
De FIA heeft de onregelmatigheden aan de achtervleugel van Esteban Ocon onderzocht en diskwalificeert de Fransman van de kwalificatie in Bakoe.

Na de kwalificatie werd de Haas gecontroleerd, waarbij door de technische afgevaardigde van de FIA, Jo Bauer, een afwijking werd geconstateerd. Het betrof specifiek de achtervleugel, waar een afwijking van 0,5 mm werd gemeten. Dit is een overtreding van technisch reglement 3.15.17, en de FIA heeft inmiddels uitspraak gedaan.

Uitspraak

De FIA constateerde dat er meer ruimte zat tussen de twee vleugelkleppen van de achtervleugel. Maximaal mag dit 0,5 mm zijn, maar aan de linkerkant was dit 0,6 mm en aan de rechterkant 0,825 mm, zo legt het orgaan in het rapport uit. "Het team erkende dat de testprocedure zoals beschreven in het reglement was gevolgd en legde uit dat de afwijking het gevolg was van een probleem bij de productie van de assemblage van dit specifieke onderdeel," verklaarde Haas.

De FIA kan niet anders dan Ocon schrappen uit de uitslag van de kwalificatie. De Fransman zal zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan van achteraan moeten starten, en de achtervleugel zal moeten worden aangepast.

