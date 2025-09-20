Max Verstappen hield het hoofd koel tijdens een chaotische kwalificatie in Bakoe en was met een 1:41.117 uiteindelijk de snelste. De Nederlander start de race in Azerbeidzjan vanaf P1 en deelt de eerste startrij met zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz.

De kwalificatie stond bol van de momentjes van de coureurs. In totaal waren er zes rode vlaggen op het Baku City Circuit, waarvan de pijnlijkste misschien wel werd veroorzaakt door Oscar Piastri. De klassementsleider belandde in Q3 in de bandenstapels en moet de wedstrijd vanaf P9 aanvangen. Een meevaller voor de Australiër is echter dat teamgenoot Lando Norris niet verder kwam dan P7.

Verstappen wijst naar chaotische sessie

Verstappen legt achteraf uit dat het een lastige sessie was, gezien de vele rode vlaggen. "Een lange kwalificatie op deze manier, met al die rode vlaggen. Het was heel moeilijk om überhaupt een rondje op het bord te zetten. Af en toe waren de banden nog niet op temperatuur of kwam er ineens weer een rode vlag. In Q3 hadden we zelfs wat regendruppels," zo opent hij. Ondanks al die verstoringen moest het toch gebeuren in dat laatste rondje: "Het was een hele moeilijke sessie, maar in die laatste ronde moet je er gewoon voor gaan. Ik zat niet eens op de banden die ik eigenlijk wilde, maar door al die rode vlaggen ga je ook door je banden heen. Ik ben tot op heden erg blij met hoe het weekend verloopt. Vanaf VT1 zaten we er aardig bij en we bleven verbeteren tot aan de kwalificatie, de sessie die ertoe doet."

Red Bull terug aan de top?

De overwinning in Monza en nu de poleposition in Bakoe tonen volgens Verstappen de stappen die Red Bull Racing maakt. "Sinds Monza doen we het een stuk beter. Ik hoop dat we daarmee door kunnen gaan."

Grand Prix van Azerbeidzjan

Wat betreft de race op zondag is Verstappen ook helder: de bandenslijtage gaat wederom een rol spelen. "Het wordt een lange race en je wil hier een goede start maken. Zelfs dan moeten we gewoon onze eigen race rijden en de banden goed houden, want het is hier toch vrij zwaar voor de banden, vanwege de zachtere compounds. Dan zien we wel wat er gebeurt."