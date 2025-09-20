Verstappen en Sainz op voorste startrij na bizarre kwalificatie met recordaantal rode vlaggen

Max Verstappen heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar makkelijk was het niet door een recordaantal crashes en door regendruppels. De Red Bull Racing-coureur zette een rondetijd van 1:41.117 neer. Hij versloeg Carlos Sainz en Liam Lawson, terwijl McLaren en Ferrari compleet wegzakten.

De sessie die de startgrid op het Baku City Circuit ging bepalen, begon om 16:00 uur lokale tijd onder bewolkte omstandigheden. Er vielen zelfs hier en daar een aantal druppeltjes. Het was niet meer dan 21°C, terwijl de baantemperatuur was teruggezakt tot 27°C. Zoals altijd was de kwalificatie verdeeld in een Q1-, Q2- en Q3-sessie van 18, 15 en 12 minuten lang, respectievelijk. Na Q1 zouden er vijf coureurs afvallen en datzelfde gold voor Q2. Iedereen was bezig met de eerste run, toen Alexander Albon te vroeg instuurde voor bocht 1. De ophanging brak af en hij bracht de rode vlaggen uit. Charles Leclerc stond op dat moment bovenaan met een 1:41.982, een kwart van een seconde onder Max Verstappen.

Drie rode vlaggen in Q1

Bij de hervatting van Q1 wisten Lewis Hamilton en Oscar Piastri de tijd van Charles Leclerc te verslaan. Piastri kwam net op tijd over de streep om eindelijk een ronde neer te zetten, toen de tweede rode vlag uitkwam. Nico Hülkenberg schoot rechtdoor de Tecpro-muur in bij bocht 4. De Kick Sauber-coureur kon zijn weg vervolgen, maar zijn voorvleugel en andere brokstukken lagen op de baan. Kimi Antonelli was wijd gegaan in bocht 16 en had nog steeds geen ronde staan met nog 6 minuten te gaan in Q1.

Here's the moment Hulk hit the wall 💥



He managed to get going again minus his front wing 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/1jRz37LP2P — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Verstappen verbeterde met een 1:41.331 in de slotfase van Q1. Lando Norris ging er echter met slechts negen duizendsten onderdoor en zou de eerste kwalificatie als snelste afsluiten. Isack Hadjar verraste door de vijfde tijd te klokken achter Leclerc en George Russell. Q1 eindigde met een derde rode vlag. Pierre Gasly schoot rechtdoor bij bocht 4 en teamgenoot Colapinto vloog in dezelfde bocht de muur in. Beide Alpines gingen niet door naar Q2 naast Esteban Ocon, Hülkenberg en Albon.

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Bearman crasht, Hamilton stelt teleur

Niemand had nog een tijd staan in Q2 of de vierde rode vlag van de kwalificatie was al een feit. Ollie Bearman schampte de muur bij het uitkomen van bocht 2. Het leek geen harde tik, maar toch was het genoeg om de ophanging rechtsachter compleet scheef te zetten. Q2 werd hervat om vijf uur lokale tijd, wanneer de kwalificatie zonder rode vlaggen eigenlijk afgelopen had moeten zijn. Gelukkig was er verder geen race of sessie van een ander kampioenschap, want de F1-kwalificatie liep op deze manier heel erg uit.

Bearman bows out 🎥



The slightest of touches has ended his qualifying in Q2#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/d9lnKQfZvv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Norris was het snelst tijdens de eerste run van Q2, slechts een halve tiende onder Verstappen die op de mediums stond. Piastri kwam eerst niet verder dan vijfde achter Russell en Antonelli. Leclerc had nog geen tijd op het bord staan met nog 2 minuten te gaan, nadat hij rechtdoor was geschoten bij bocht 1 en bij bocht 8. Daar bracht hij op het laatste moment verandering in door P4 te pakken, ondanks een tik tegen de muur in bocht 2.

Red Bull vond verbetering bij het vallen van de vlag met Verstappen op de eerste plek met een 1:41.225 en Tsunoda op P10 op een halve seconde achterstand. De laatstgenoemde stootte Fernando Alonso, Hamilton, Gabriel Bortoleto en Lance Stroll de gevarenzone in. Bearman werd natuurlijk ook geëlimineerd na zijn crash vroeg in de sessie.

Leclerc en Piastri hard in de muur

Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Antonelli, Leclerc, Liam Lawson, Hadjar, Sainz en Tsunoda gingen dus door naar Q3. Het begon bij aanvang van de laatste kwalificatiesessie te druppelen. Russell schoot rechtdoor bij bocht 4 en Norris gleed daar bijna de muur in. Verstappen klaagde over het glibberen en glijden. Ondertussen kwam Sainz op P1 terecht met een 1:41.595 voor de Racing Bulls van Lawson en Hadjar, toen de rode vlaggen gezwaaid werden voor Leclerc. De Monegask was hard gecrasht in bocht 15.

Het regende eventjes flink tijdens de rode vlag. De baan was niet echt nat geworden en al helemaal niet nat genoeg voor intermediates, maar de temperatuur was wel nog verder gezakt en de grip was iets minder geworden. Sainz had natuurlijk gehoopt op zoveel mogelijk regen, want dat zou hem de pole position gegeven hebben.

Q3 werd hervat met nog 7 minuten te gaan, en Verstappen en de rest van het veld stonden op het punt hun eerst tijd neer te zetten, maar nu was het kampioenschapsleider Piastri die hard crashte. De rode vlaggen kwamen met nog drie en een halve minuut voor de zesde keer uit - een record in de Formule 1 - en nog steeds hadden alleen Sainz, Lawson en Hadjar een tijd staan.

Het druppelde weer in de laatste minuten van Q3 en de grip was elke bocht anders. Norris schampte de muur in bocht 15 en kwam meer dan zes tienden tekort op Sainz. Verstappen was de enige die Sainz kon verslaan met een 1:41.117. Lawson kwalificeerde zich uitstekend op P3 voor Antonelli, Russell en Tsunoda, terwijl Norris terugzakte naar P7.

Sainz zal dus op de eerste startrij staan voor de Grand Prix van zondag, maar het is Verstappen op pole.

