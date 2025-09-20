Viaplay-abonnees woedend nadat uitzending abrupt wordt gestopt: "Ongelooflijke prutsers"
Viaplay-abonnees woedend nadat uitzending abrupt wordt gestopt: "Ongelooflijke prutsers"
Viaplay heeft een boel boze reacties over zich heen gekregen na de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De tv-uitzending werd namelijk abrupt onderbroken en kreeg ook geen vervolg meer. De Nederlandse kijkers hebben nu interviews met onder andere Max Verstappen niet mee kunnen krijgen.
Verstappen pakte de pole position in de hoofdstad Bakoe - niet een hele grote verrassing, in tegenstelling tot de uitslag achter de Red Bull Racing-coureur. Carlos Sainz kwalificeerde zich namelijk als tweede met de Williams voor Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Lando Norris was aan het glibberen en glijden en zakte terug naar P7 achter Kimi Antonelli, George Russell en Yuki Tsunoda. Oscar Piastri en Charles Leclerc zette door crashes überhaupt geen tijd neer.
Reacties op X
Na zo'n spectaculaire kwalificatie wil je als Nederlandse fan natuurlijk van alle coureurs horen. Bij Viaplay kon dat echter niet. De McLaren-coureurs en Kimi Antonelli waren wel langsgekomen, maar daarna hield de tv-uitzending er plotseling mee op, terwijl analist Christijan Albers middenin zijn zin zat. De kwalificatie duurde door een recordaantal rode vlaggen twee uur in plaats van één uur. Mogelijk heeft Viaplay hier geen rekening mee gehouden en zou er een automatische timer zijn afgegaan waardoor de uitzending is gestopt. Viaplay heeft nog niet gereageerd, maar boze kijkers wel.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
- 3 minuten geleden
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie
- 31 minuten geleden
- 2
Red Bull-teambaas blij met Verstappen én Tsunoda: "Jongens hebben het fantastisch gedaan"
- 40 minuten geleden
Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'
- 1 uur geleden
- 2
FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie
- 1 uur geleden
Norris slechts zevende nadat strategie McLaren niet goed uitpakt: "Zit met een boel vragen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus