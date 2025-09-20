Viaplay heeft een boel boze reacties over zich heen gekregen na de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De tv-uitzending werd namelijk abrupt onderbroken en kreeg ook geen vervolg meer. De Nederlandse kijkers hebben nu interviews met onder andere Max Verstappen niet mee kunnen krijgen.

Verstappen pakte de pole position in de hoofdstad Bakoe - niet een hele grote verrassing, in tegenstelling tot de uitslag achter de Red Bull Racing-coureur. Carlos Sainz kwalificeerde zich namelijk als tweede met de Williams voor Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Lando Norris was aan het glibberen en glijden en zakte terug naar P7 achter Kimi Antonelli, George Russell en Yuki Tsunoda. Oscar Piastri en Charles Leclerc zette door crashes überhaupt geen tijd neer.

Na zo'n spectaculaire kwalificatie wil je als Nederlandse fan natuurlijk van alle coureurs horen. Bij Viaplay kon dat echter niet. De McLaren-coureurs en Kimi Antonelli waren wel langsgekomen, maar daarna hield de tv-uitzending er plotseling mee op, terwijl analist Christijan Albers middenin zijn zin zat. De kwalificatie duurde door een recordaantal rode vlaggen twee uur in plaats van één uur. Mogelijk heeft Viaplay hier geen rekening mee gehouden en zou er een automatische timer zijn afgegaan waardoor de uitzending is gestopt. Viaplay heeft nog niet gereageerd, maar boze kijkers wel.

#Viaplay heeft de feed er al weer uit liggen terwijl de interviews nog bezig zijn. Het blijven toch ongelofelijke #Prutsers #Fiascoplay pic.twitter.com/cV9lYxx5T7 — Beurdy (@beurdy66) September 20, 2025

Ik denk dat Grand Prix van Azerbeidzjan op Viaplay wel iets voor jou is.wat een klote zender is viaplay, midden in de uitzending gooien ze gewoon de uitzending eruit. https://t.co/i0FPLRPkMp — Fred (@benklaar12_4) September 20, 2025

Midden in je nabeschouwing je uitzending stoppen @viaplay, en gewoon 20,- per maand blijven vragen om F1 te kunnen kijken… — Inge (@IngeJip) September 20, 2025

Viaplay, bedankt dat we Max nu niet kunnen horen 🙁🙁🙁 pic.twitter.com/7ktaCuntt1 — Alma de Vries (@deVried) September 20, 2025

@viaplaysportnl

WTF!!!! Wordt de uitzending gewoon afgekapt…..! Waar zijn jullie mee bezig Viaplay. En kosten omhoog en reclames tussendoor en en en … 👎🏻👎🏻👎🏻 — Herman (@hlmvanderhoff) September 20, 2025

Zit je te wachten op het interview met Max. Gooien ze je middenin de nabeschouwing eruit. Ik ben zo klaar met @viaplay!!! 😠 Betaal genoeg en dan dit en al die stomme advertenties,belachelijk!! — Annemieke Kok (@Annemieke2605) September 20, 2025

Hoop dat @viaplay al een plan heeft voor morgen als de GP van Azerbaizjan uitloopt. Gaat #MaxVerstappen eindelijk lekker wil ik niet dit geintje opnieuw! — sharon van leeuwaarde (@sharonvanleeuw1) September 20, 2025

