De mediadag voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop. In deze GPFans Recap nemen we het belangrijkste nieuws van vandaag met je door. Op die manier ben je helemaal op de hoogte, voordat op de vrijdag de trainingssessies beginnen op het Baku City Circuit.

Dat Verstappen mee had gedaan aan de Nürburgring Langstrecken-Serie afgelopen weekend, is iets waar natuurlijk veel aandacht voor was. De Red Bull Racing-coureur vertelde er zelf over en ondertussen weet Helmut Marko zeker dat we zijn ster aan de start zien staan van de 24-uursrace in 2026. De hoofdadviseur van de Oostenrijkse formatie kon verder bevestigen dat Isack Hadjar zijn handtekening heeft gezet onder een contractverlenging, al blijft het nog steeds onduidelijk of hij de promotie richting het hoofdteam krijgt of dat hij bij zusterteam Racing Bulls blijft. Bij de FIA zijn er aanpassingen aangekondigd wat betreft het stratencircuit van Bakoe, en heeft een derde kandidaat zich gemeld voor het presidentschap.

Artikel gaat verder onder video

Marko bevestigt deelname Verstappen aan 24 uur van de Nürburgring: "Weet ik zeker"

Red Bull-topman Helmut Marko "weet zeker" dat Max Verstappen deel zal gaan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring in 2026, nadat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 afgelopen weekend de juiste papieren heeft behaald. "Ik denk dat het fantastisch is dat een Formule 1-coureur met veel verplichtingen naast het racen - simulator, marketing, PR - nog steeds de tijd neemt om iets anders met zoveel enthousiasme te doen", klinkt het bij het Duitse RTL. "De Nürburgring en de Nordschleife zijn circuits die iedere coureur fascineren. Ik weet zeker dat hij [in 2026] deel zal gaan nemen en dat hij mee kan doen voor de overwinning." Lees hier het hele artikel over de mogelijke deelname van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife.

© IMAGO x GPFans

Derde kandidaat meldt zich: deze Zwitserse poogt eerste vrouwelijke FIA-president te worden

Mohammed Ben Sulayem en Tim Mayer zullen concurrentie krijgen van een jonge, Zwitserse dame in de race om het FIA-presidentschap. Laura Villars heeft zich namelijk als derde kandidaat gemeld voor de allerhoogste positie bij de Fédération Internationale de l'Automobile. "De FIA ​​moet weer de federatie van clubs en licentiehouders worden", legt Villars uit in een statement. "Mijn ambitie is een bestuur dat democratischer, transparanter, verantwoordelijker en opener is voor vrouwen en nieuwe generaties. Ik ben er sterk van overtuigd dat de autosport diversiteit en innovatie nodig heeft om jongere generaties wereldwijd te blijven inspireren." Lees hier het hele artikel over de nieuwe kandidaat voor het FIA-presidentschap.

Related image

Bortoleto prijst "sportieve" Verstappen: "Max doet dat altijd"

Gabriel Bortoleto vertelt dat het vaak duwen en trekken geblazen is in de pitstraat tijdens de kwalificatie, maar dat een aantal coureurs - waaronder Max Verstappen - vaak erg sportief zijn. "Zodra er rijen aan het ontstaan zijn in de pitstraat, geldt de regel dat één van je voorbanden op de witte lijn van de fast lane moet staan", aldus de Sauber-coureur tijdens de mediadag in Bakoe. "Als dat zo is, heb je het recht om daar te staan. Een aantal coureurs zijn sportief en laten je er wel tussen. Max en de coureurs van McLaren, bijvoorbeeld. Zij weten dat het in Q1 of Q2 niet zoveel uitmaakt of ze die positie verliezen. In Q3 vecht iedereen voor zijn leven, dan geeft niemand meer ruimte." Lees hier het hele artikel over Gabriel Bortoleto die Max Verstappen prijst.

Related image

Verstappen vertelt voor het eerst in F1-paddock over Nürburgring-ervaring: "Veel van geleerd"

Max Verstappen racete afgelopen weekend, ondanks dat er geen Formule 1 was. Hij nam deel aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) om zijn GT3-licentie te behalen. De F1-coureur van Red Bull Racing vertelt in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan over zijn ervaring op de Nordschleife. "Ik wist dat ik mijn vergunning nodig had, dus ik moest die race doen in een GT4-auto", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Natuurlijk was de auto zelf teruggeschroefd en niet de meest spannende om mee te rijden, maar aan de andere kant leer je nog steeds veel van zo'n dag. Omgaan met al het verkeer in een langzamere auto is niet altijd even makkelijk." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na zijn eerste Nürburgring-ervaring.

Related image

Red Bull bevestigt nieuw contract voor Isack Hadjar voor F1-seizoen 2026

Red Bull moet nog drie van haar vier stoeltjes vullen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Helmut Marko heeft in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan laten weten dat, naast Max Verstappen, in ieder geval Isack Hadjar al wel van een zitje verzekerd is. Of dat Red Bull Racing wordt of Racing Bulls, is nog afwachten. "We hebben nog hoop voor Yuki", vertelde Marko bij de Kleine Zeitung. "Zijn doel is om de rest van het seizoen zo vaak mogelijk en consistent in de punten te finishen. Dan zien we volgend jaar wel hoe het gaat." Wie de teamgenoot van Max Verstappen wordt in 2026, is nog niet besloten. Hadjar heeft al wel een contractverlenging binnengesleept. "Het enige dat zeker is, is dat Verstappen en Hadjar een contract hebben" Lees hier het hele artikel over de contractverlenging voor Isack Hadjar.

Related image

FIA kondigt veranderingen aan stratencircuit Bakoe aan voor GP Azerbeidzjan

De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan staat voor de deur en uiteraard wordt de wedstrijd verreden op het rappe Baku City Circuit, in de hoofdstad aan de Kaspische Zee. De wedstrijdleider van de FIA, Rui Marques, heeft laten weten dat er kleine aanpassingen zijn gemaakt aan de baan sinds vorig jaar. Er is op een aantal delen een nieuwe laag asfalt gelegd. De herasfaltering heeft een impact op twee belangrijke factoren: de temperatuur van het asfalt, wat gevolgen heeft voor de grip op die plekken, en de slijtage van de banden. Lees hier het hele artikel over de aanpassingen aan het Baku City Circuit.

Related image

Gerelateerd