close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2025

Bortoleto prijst "sportieve" Verstappen: "Max doet dat altijd"

Bortoleto prijst "sportieve" Verstappen: "Max doet dat altijd"

Jan Bolscher
Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2025

Gabriel Bortoleto vertelt dat het vaak duwen en trekken geblazen is in de pitstraat tijdens de kwalificatie, maar dat een aantal coureurs - waaronder Max Verstappen - vaak erg sportief zijn.

In de Formule 1 wordt de volgorde van de pitgarages van de teams bepaalt op basis van de uitslag van het constructeurskampioenschap van het jaar ervoor. Op het ene circuit betekent dit dat de nummer één - dit jaar McLaren - de eerste garage heeft, waar op een ander circuit McLaren juist de laatste garage zal hebben. Vaak wordt gedacht dat dit te maken heeft met strategische voordelen, maar meestal gaat het om praktische zaken. Bij sommige circuits zijn de voorste garages bijvoorbeeld groter, of bieden deze een beter uitzicht voor de fans.

Duwen en trekken in de pitstraat

Hoe dan ook, vooral op zaterdag is het vaak duwen en trekken in de pitstraat. Tijdens de kwalificatie verzamelt zich vaak een file van Formule 1-auto's voor het rode licht, omdat de rijders zo snel mogelijk naar buiten willen. Baanpositie is immers van groot belang tijdens de kwalificatie. Je wil genoeg vrije lucht voor je neus hebben, om een goede ronde te kunnen rijden. Daarnaast wil je niet opgehouden worden door verkeer, als de minuten beginnen af te tellen. Gabriel Bortoleto vertelt dat er daarom regels gelden in de pitstraat.

Niet iedereen speelt volgens de regels

"Zodra er rijnen aan het ontstaan zijn in de pitstraat, geldt de regel dat één van je voorbanden op de witte lijn van de fast lane moet staan", aldus de Sauber-coureur tijdens de mediadag in Bakoe. "Als dat zo is, heb je het recht om daar te staan. Een aantal coureurs zijn sportief en laten je er wel tussen. Max en de coureurs van McLaren, bijvoorbeeld. Zij weten dat het in Q1 of Q2 niet zoveel uitmaakt of ze die positie verliezen. In Q3 vecht iedereen voor zijn leven, dan geeft niemand meer ruimte."

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

Verstappen vertelt voor het eerst in F1-paddock over Nürburgring-ervaring:
Nordschleife-licentie

Verstappen vertelt voor het eerst in F1-paddock over Nürburgring-ervaring: "Veel van geleerd"

  • 38 minuten geleden
Piastri duidelijk over nieuwe Formule 1-plannen van Domenicali:
Kampioenschapsleider deelt mening

Piastri duidelijk over nieuwe Formule 1-plannen van Domenicali: "Slecht idee"

  • 1 uur geleden
Bortoleto prijst
Max Verstappen

Bortoleto prijst "sportieve" Verstappen: "Max doet dat altijd"

  • 2 uur geleden
Derde kandidaat meldt zich: deze Zwitserse poogt eerste vrouwelijke FIA-president te worden
FIA-presidentschap

Derde kandidaat meldt zich: deze Zwitserse poogt eerste vrouwelijke FIA-president te worden

  • 2 uur geleden
  • 3
 GB3-coureur krijgt ernstige kankerdiagnose en moet rest van het raceseizoen uitzitten
GB3 Championship

GB3-coureur krijgt ernstige kankerdiagnose en moet rest van het raceseizoen uitzitten

  • 2 uur geleden
  • 2
 McLaren kan dit weekend het wereldkampioenschap Formule 1 al beslissen
McLaren

McLaren kan dit weekend het wereldkampioenschap Formule 1 al beslissen

  • 3 uur geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x