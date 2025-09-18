Gabriel Bortoleto vertelt dat het vaak duwen en trekken geblazen is in de pitstraat tijdens de kwalificatie, maar dat een aantal coureurs - waaronder Max Verstappen - vaak erg sportief zijn.

In de Formule 1 wordt de volgorde van de pitgarages van de teams bepaalt op basis van de uitslag van het constructeurskampioenschap van het jaar ervoor. Op het ene circuit betekent dit dat de nummer één - dit jaar McLaren - de eerste garage heeft, waar op een ander circuit McLaren juist de laatste garage zal hebben. Vaak wordt gedacht dat dit te maken heeft met strategische voordelen, maar meestal gaat het om praktische zaken. Bij sommige circuits zijn de voorste garages bijvoorbeeld groter, of bieden deze een beter uitzicht voor de fans.

Duwen en trekken in de pitstraat

Hoe dan ook, vooral op zaterdag is het vaak duwen en trekken in de pitstraat. Tijdens de kwalificatie verzamelt zich vaak een file van Formule 1-auto's voor het rode licht, omdat de rijders zo snel mogelijk naar buiten willen. Baanpositie is immers van groot belang tijdens de kwalificatie. Je wil genoeg vrije lucht voor je neus hebben, om een goede ronde te kunnen rijden. Daarnaast wil je niet opgehouden worden door verkeer, als de minuten beginnen af te tellen. Gabriel Bortoleto vertelt dat er daarom regels gelden in de pitstraat.

Niet iedereen speelt volgens de regels

"Zodra er rijnen aan het ontstaan zijn in de pitstraat, geldt de regel dat één van je voorbanden op de witte lijn van de fast lane moet staan", aldus de Sauber-coureur tijdens de mediadag in Bakoe. "Als dat zo is, heb je het recht om daar te staan. Een aantal coureurs zijn sportief en laten je er wel tussen. Max en de coureurs van McLaren, bijvoorbeeld. Zij weten dat het in Q1 of Q2 niet zoveel uitmaakt of ze die positie verliezen. In Q3 vecht iedereen voor zijn leven, dan geeft niemand meer ruimte."

