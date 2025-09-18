Max Verstappen racete afgelopen weekend, ondanks dat er geen Formule 1 was. Hij nam deel aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) om zijn GT3-licentie te behalen. De F1-coureur van Red Bull Racing vertelt in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan over zijn ervaring op de Nordschleife.

Verstappen kroop tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de NLS, achter het stuur van een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. Deze deelde hij met protegé Chris Lulham. Het doel was om 14 incidentvrije ronden te voltooien om op die manier in aanmerking te komen voor de Permit A, de GT3-licentie, op de Nordschleife. Het resultaat maakte niet uit, al was het toch een mooie bonus dat Verstappen het snelst was van alle teruggeschroefde Porsches. Zijn droom is om ooit aan de start te staan van de 24h-Nürburgring. In principe zou dat volgend jaar al kunnen op 16 en 17 mei, tussen de Grands Prix van Miami en Canada.

Uit de problemen blijven

"Ik wist dat ik mijn vergunning nodig had, dus ik moest die race doen in een GT4-auto", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Natuurlijk was de auto zelf teruggeschroefd en niet de meest spannende om mee te rijden, maar aan de andere kant leer je nog steeds veel van zo'n dag. Omgaan met al het verkeer in een langzamere auto is niet altijd even makkelijk. Het was een kwestie van uit de problemen blijven. Gelukkig regende het ook een beetje, voordat het weer droog werd, dus dan bouw je ook meer ervaring op de baan op."

24-uursrace is de droom

"Uiteindelijk is elk rondje wat je daar doet, in wat voor auto dan ook, altijd leuk", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Ik probeerde ook een beetje te pushen en kijken wat er allemaal om me heen gebeurde. De sfeer was heel goed. Het is ook een beetje een hobby van me om in andere vormen van autosport te racen dan alleen maar de Formule 1. Mijn droom is natuurlijk om uiteindelijk de 24-uursrace te doen, dus ik wist dat in die vergunning moest halen. Dit was de perfecte mogelijkheid om dat te doen."

