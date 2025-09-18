Mohammed Ben Sulayem en Tim Mayer zullen concurrentie krijgen van een jonge, Zwitserse dame in de race om het FIA-presidentschap. Laura Villars heeft zich namelijk als derde kandidaat gemeld voor de allerhoogste positie bij de Fédération Internationale de l'Automobile.

Aan het eind van dit seizoen heeft Ben Sulayem zijn vier jaar als FIA-president erop zitten. Hij kan echter opnieuw verkozen worden. Dit gebeurt op 12 december in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Daar vindt ook de officiële prijsuitreiking plaats van de verschillende FIA-kampioenschappen, waaronder natuurlijk de Formule 1. Ben Sulayem is naar voren gekomen als een controversieel figuur die bijvoorbeeld de macht van de ethische commissie steeds meer af wist te nemen, en hij heeft een heleboel topmannen en topvrouwen van de autosportbond ontslagen. Voormalig steward Mayer, een van de slachtoffers van de ontslagronde van Ben Sulayem, stelde zich al eerder kandidaat, maar Villars doet nu ook mee aan de race.

Campagne van Villars

Villars een 28-jarige dame uit Genève die heeft meegedaan aan onder andere de Saoedi-Arabische Formule 4, de Ferrari Challenge en de Ligier European Series. Ze is niet alleen de eerste vrouwelijke kandidaat voor het FIA-presidentschap, maar als ze de verkiezing wint, is ze ook veruit de jongste president ooit.

"De FIA ​​moet weer de federatie van clubs en licentiehouders worden", legt Villars uit in een statement. "Mijn ambitie is een bestuur dat democratischer, transparanter, verantwoordelijker en opener is voor vrouwen en nieuwe generaties. Ik ben er sterk van overtuigd dat de autosport diversiteit en innovatie nodig heeft om jongere generaties wereldwijd te blijven inspireren."

Ze wil autosportclubs meer macht geven door middel van regelmatige consultaties en participatief bestuur, de transparantie in financiën en besluitvorming versterken, een FIA Eco-Performance-label introduceren voor erkenning van leiderschap op het gebied van duurzaamheid, het Women in Motorsport-programma verbeteren en een Young Leaders Academy oprichten, en de FIA de wereldwijde maatstaf voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid maken.

