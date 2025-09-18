Red Bull moet nog drie van haar vier stoeltjes vullen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Helmut Marko heeft in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan laten weten dat, naast Max Verstappen, in ieder geval Isack Hadjar al wel van een zitje verzekerd is. Of dat Red Bull Racing wordt of Racing Bulls, is nog afwachten.

Het is een tegenvallend jaar voor de energiedrankfabrikant, die niet alleen de constructeurstitel mis zal lopen, maar het ziet er naar uit dat Max Verstappen de McLarens tevens niet kan verslaan in het wereldkampioenschap voor coureurs. Vooral Yuki Tsunoda stelt teleur in de tweede RB21-bolide. Hij ligt momenteel laatste in de tussenstand van de negentien coureurs die tot nu toe alle Grands Prix hebben verreden. Hadjar maakt als rookie wel indruk bij zusterteam Racing Bulls, al helemaal met het podium op Zandvoort. Geruchten doen de ronde dat de Fransman volgend jaar de promotie krijgt richting het hoofdteam van Red Bull.

Contractverlenging Hadjar bevestigd

"We hebben nog hoop voor Yuki", vertelde Marko bij de Kleine Zeitung. "Zijn doel is om de rest van het seizoen zo vaak mogelijk en consistent in de punten te finishen. Dan zien we volgend jaar wel hoe het gaat."

Wie de teamgenoot van Max Verstappen wordt in 2026, is nog niet besloten. Hadjar heeft al wel een contractverlenging binnengesleept. "We nemen expres de tijd tot in ieder geval eind oktober, misschien zelfs wel langer, om alle vergelijkingen te kunnen maken. Het enige dat zeker is, is dat Verstappen en Hadjar een contract hebben", zo onthulde de hoofdadviseur.

Hadjar had een eenjarige deal getekend met Red Bull, maar die is dus voor tenminste 2026 verlengd. Dit was eerder nog niet bekend. Of Liam Lawson en Tsunoda een contractverlenging krijgen, of dat Arvid Lindblad vanuit de Formule 2 richting de koningsklasse gaat om een van de twee op te volgen, wordt dus later aangekondigd. "Zij moeten het nog gaan uitvechten", aldus Marko.

