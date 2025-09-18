Red Bull-topman Helmut Marko "weet zeker" dat Max Verstappen deel zal gaan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring in 2026, nadat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 afgelopen weekend de juiste papieren heeft behaald.

Verstappen heeft het proces om zijn GT3-licentie te behalen foutloos afgerond. Afgelopen vrijdag ging de Nederlander bij de academie van de DMSB, de Duitse motorsportbond, de schoolbanken in. Hij moest een cursus volgen en examen doen om zijn Permit B te krijgen. Verstappen moest op de zaterdag vervolgens ten minste 14 incidentvrije ronden voltooien in een Categorie B-auto tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Ook dit lukte met de teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. Hij heeft daarom zijn Permit A mogen aanvragen, de licentie om met een GT3-auto te mogen racen op de Nordschleife.

Artikel gaat verder onder video

24 uur van de Nürburgring

Met die papieren van Verstappen ook deelnemen aan de wereldberoemde 24 uur van de Nürburgring. Het is geen geheim dat de Nederlander graag aan deze race wil deelnemen, een aangezien het evenement in 2026 niet samenvalt met een weekend van de Formule 1, lijken nu alle signalen op groen te staan. Het voorbereiden op de 24h-Nürburgring zal echter pittig worden. Verstappen heeft namelijk na de 57. ADAC Barbarossapreis nog maar één kans om op de Nordschleife uit te komen met een GT3-auto: de NLS-seizoensfinale op 11 oktober. De 24 uur van de Nürburgring wordt volgend jaar van donderdag 14 mei tot en met zondag 17 mei verreden.

Marko "weet zeker" dat Verstappen mee gaat doen

Helmut Marko weet zeker dat het gaat gebeuren: "Ik denk dat het fantastisch is dat een Formule 1-coureur met veel verplichtingen naast het racen - simulator, marketing, PR - nog steeds de tijd neemt om iets anders met zoveel enthousiasme te doen", klinkt het bij het Duitse RTL. "De Nürburgring en de Nordschleife zijn circuits die iedere coureur fascineren. Ik weet zeker dat hij [in 2026] deel zal gaan nemen en dat hij mee kan doen voor de overwinning."

Gerelateerd