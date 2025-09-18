FIA kondigt veranderingen aan stratencircuit Bakoe aan voor GP Azerbeidzjan
FIA kondigt veranderingen aan stratencircuit Bakoe aan voor GP Azerbeidzjan
De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan staat voor de deur en uiteraard wordt de wedstrijd verreden op het rappe Baku City Circuit, in de hoofdstad aan de Kaspische Zee. De wedstrijdleider van de FIA, Rui Marques, heeft laten weten dat er kleine aanpassingen zijn gemaakt aan de baan sinds vorig jaar.
De eerste Formule 1-race in Bakoe werd gehouden in 2016, toen nog als de Grand Prix van Europa, maar sinds 2017 kennen we het als de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ondanks dat het een stratencircuit is, is het een ontzettend snelle baan. Valtteri Bottas zette hier in de kwalificatie in 2016 met de Mercedes-aangedreven Williams een topsnelheidsrecord neer van 378 kilometer per uur. Met een lengte van 6,003km is het een van de langste circuits op de F1-kalender. Charles Leclerc heeft sinds 2019 het raceronderecord in handen met een tijd van 1:43.009.
Nieuw asfalt
Marques heeft via documenten van de FIA aan de teams laten weten dat het Baku City Circuit op een aantal plekken onder handen is genomen. Er ligt namelijk op een deel van de baan nieuw asfalt. Aan de linkerkant tussen bochten 2 en 3 is nieuw asfalt gelegd evenals aan de linkerkant bij bocht 4. Als we naar de tweede sector kijken, dan zien we dat er aan de linkerkant tussen bochten 7 en 8 nieuw asfalt ligt. Ook aan de rechterkant van bocht 12 en de linkerkant van bocht 14 is gewerkt evenals aan de linkerkant tussen bochten 14 en 15.
De herasfaltering heeft een impact op twee belangrijke factoren: de temperatuur van het asfalt, wat gevolgen heeft voor de grip op die plekken, en de slijtage van de banden. De teams krijgen in de trainingssessies op vrijdag twee uur de tijd en op zaterdagochtend een uur de tijd om te zien hoe groot de daadwerkelijke impact zal zijn. Als een circuit niet op de juiste manier is geasfalteerd, kan dat grote gevolgen hebben, zo bleek bijvoorbeeld in China.
Gerelateerd
Net binnen
FIA kondigt veranderingen aan stratencircuit Bakoe aan voor GP Azerbeidzjan
- 14 minuten geleden
Red Bull bevestigt nieuw contract voor Isack Hadjar voor F1-seizoen 2026
- 1 uur geleden
'Williams slaat handen in een met nieuwe kampioenschapwinnende engineer voor Sainz'
- 1 uur geleden
- 2
Bearman geïrriteerd door richtlijnen en groot risico op schorsing: "Dat is nogal streng"
- 2 uur geleden
Verstappen vertelt voor het eerst in F1-paddock over Nürburgring-ervaring: "Veel van geleerd"
- 3 uur geleden
Piastri duidelijk over nieuwe Formule 1-plannen van Domenicali: "Slecht idee"
- Vandaag 16:18
- 3
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus