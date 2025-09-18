FIA kondigt veranderingen aan stratencircuit Bakoe aan voor GP Azerbeidzjan

De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan staat voor de deur en uiteraard wordt de wedstrijd verreden op het rappe Baku City Circuit, in de hoofdstad aan de Kaspische Zee. De wedstrijdleider van de FIA, Rui Marques, heeft laten weten dat er kleine aanpassingen zijn gemaakt aan de baan sinds vorig jaar.

De eerste Formule 1-race in Bakoe werd gehouden in 2016, toen nog als de Grand Prix van Europa, maar sinds 2017 kennen we het als de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ondanks dat het een stratencircuit is, is het een ontzettend snelle baan. Valtteri Bottas zette hier in de kwalificatie in 2016 met de Mercedes-aangedreven Williams een topsnelheidsrecord neer van 378 kilometer per uur. Met een lengte van 6,003km is het een van de langste circuits op de F1-kalender. Charles Leclerc heeft sinds 2019 het raceronderecord in handen met een tijd van 1:43.009.

Nieuw asfalt

Marques heeft via documenten van de FIA aan de teams laten weten dat het Baku City Circuit op een aantal plekken onder handen is genomen. Er ligt namelijk op een deel van de baan nieuw asfalt. Aan de linkerkant tussen bochten 2 en 3 is nieuw asfalt gelegd evenals aan de linkerkant bij bocht 4. Als we naar de tweede sector kijken, dan zien we dat er aan de linkerkant tussen bochten 7 en 8 nieuw asfalt ligt. Ook aan de rechterkant van bocht 12 en de linkerkant van bocht 14 is gewerkt evenals aan de linkerkant tussen bochten 14 en 15.

De herasfaltering heeft een impact op twee belangrijke factoren: de temperatuur van het asfalt, wat gevolgen heeft voor de grip op die plekken, en de slijtage van de banden. De teams krijgen in de trainingssessies op vrijdag twee uur de tijd en op zaterdagochtend een uur de tijd om te zien hoe groot de daadwerkelijke impact zal zijn. Als een circuit niet op de juiste manier is geasfalteerd, kan dat grote gevolgen hebben, zo bleek bijvoorbeeld in China.

