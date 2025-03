Het Shanghai International Circuit is herasfalteerd in aanloop naar de F1 Grand Prix van China. Dit zal een onaangename verrassing voor Max Verstappen en co moeten voorkomen. Vorig jaar waren er aanpassingen gemaakt aan de baan waar niemand van op de hoogte was.

China kon vier seizoenen niet op de kalender van de Formule 1 staan vanwege de pandemie. De wedstrijd keerde voor 2024 eindelijk terug, maar de baan in het district Jiading leek geverfd te zijn. Toen de teams en coureurs vorig jaar op het circuit aankwamen, waren ze geschrokken van wat ze zagen. Er was een laag vloeibare bitumen aangebracht om beschadigingen aan het asfalt te voorkomen, terwijl het tijdens de pandemie niet of nauwelijks gebruikt werd. Bandenfabrikant Pirelli en de FIA waren hier niet van op de hoogte en konden deze informatie dus ook niet van tevoren delen met de teams. De bitumen had een grote impact op de grip van de baan en de degradatie van de banden, zeker omdat er verschillende plekken waren waar de bitumen nog in een dikkere laag lag en plekken waar het weggesleten was.

Nieuwe asfaltlaag

De FIA heeft laten weten dat het Shanghai International Circuit een nieuwe asfaltlaag heeft gekregen in aanloop naar de Grand Prix van China. Het zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, want er hangt nu opnieuw een beetje een vraagteken boven de impact die het zal hebben op de bandendegradatie, maar de internationale autosportbond en Pirelli waren er dit jaar tenminste wel van op de hoogte. Daar komt bij dat de grip nu constanter op de baan moet zijn, als het asfalteringsproces op de juiste manier is afgerond, in tegenstelling tot de bitumen die haast willekeurig over het circuit leek gesmeerd.

De eerste en enige vrije training gaat aankomende vrijdag 21 maart van start om 4:30 uur Nederlandse tijd en wordt om 8:30 uur gevolgd door de sprintkwalificatie. Op zaterdag 22 maart wordt er al geracet. De Sprint is dan om 4:00 uur. De grid voor de zondagsrace wordt bepaald in de 'normale' kwalificatie om 8:00 uur. De lichten gaan uit voor de start van de Grand Prix op zondag 23 maart om 8:00 uur.

