Kritieke situatie na bombardement Qatar, Verstappen foutloos bij debuut | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bortoleto sloot vandaag niet uit dat hij in de toekomst met Verstappen gaat samenwerken. Verstappen zelf gaf aan met een beter gevoel richting Baku te gaan. Oud-Ferrari-president Di Montezemolo haalde stevig uit naar zijn oude team en stelde dat Ferrari leiderschap mist. Formule 1 volgt intussen de situatie in Qatar na het recente bombardement nauwlettend. Johnny Herbert waarschuwde Red Bull om rookie Isack Hadjar niet te snel door te schuiven.

Artikel gaat verder onder video

Related image

F1 volgt situatie in Qatar na bombardement: 'We hopen dat sport positiviteit brengt'

De Formule 1 houdt de situatie in Qatar nauwlettend in de gaten na een Israëlische luchtaanval eerder deze week op hoofdstad Doha. De aanval leidde tot zes doden en zorgde voor grote zorgen over de regionale veiligheid. Toch geeft F1-CEO Stefano Domenicali aan dat er op dit moment geen sprake is van het annuleren van de Grand Prix, die op 30 november in Doha moet plaatsvinden. Lees meer over de laatste ontwikkelingen in Qatar hier.

Max Verstappen breidt horizon uit: 'Hier een 24-uursrace in GT3 rijden zou heel mooi zijn'

Max Verstappen heeft dit weekend een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn racecarrière. Tijdens de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS7) behaalde hij de felbegeerde DMSB Permit Nordschleife, een speciale licentie die deelname aan GT3-races op de befaamde Nordschleife mogelijk maakt. Daarmee ligt de weg open naar klassiekers als de 24 Uur van de Nürburgring. Lees meer over de reactie van Verstappen in dit artikel.

Domenicali nuanceert uitspraken na veel kritiek: 'Dat heb ik nooit gezegd'

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zijn eerdere uitspraken over een mogelijke verkorting van Grands Prix verduidelijkt. Voor de GP van Monza ontstond onrust toen hij suggereerde dat races misschien te lang zouden zijn voor een jonger publiek. Nu benadrukt hij dat hij niet pleit voor kortere races, maar dat de sport wel open moet blijven staan voor nieuwe ideeën. Lees meer over de reactie in dit artikel.

Related image

Rookie kijkt op naar 'mentor' Max Verstappen: 'Hij heeft er zelf nul belang bij'

Gabriel Bortoleto heeft een flinke steunpilaar gevonden in Max Verstappen. De Braziliaanse Sauber-rookie vertelt dat de viervoudig wereldkampioen hem al sinds zijn Formule 3-tijd begeleidt en dat hun vriendschap zich inmiddels ook doorzet in de Formule 1. Van serieuze trainingen tot ontspannen potjes Call of Duty: Verstappen staat hem bij, vaak zonder dat Bortoleto daar zelf om hoeft te vragen. Lees in dit artikel meer over de speciale band.

Ex-Ferrari-president fileert de huidige leiding: 'Ferrari mist leider en sterke ziel'

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo heeft hard uitgehaald naar zijn oude team. Volgens de man die Ferrari’s gouden tijdperk met Michael Schumacher leidde, ontbreekt het de Scuderia anno 2025 aan leiderschap en een duidelijke koers. Lees meer over de reactie van Ferrari in dit artikel.

Bortoleto sluit samenwerking met Verstappen in de toekomst niet uit

Gabriel Bortoleto kijkt met bewondering naar Max Verstappen, van wie hij veel steun krijgt in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Braziliaan sluit zelfs niet uit dat ze in de toekomst ooit samen in één team terechtkomen, bijvoorbeeld bij Audi. Lees in dit artikel meer over de mogelijke samenwerking.

Related image

Instructeur Verstappen bij Nürburgring-debuut onder de indruk: 'Van elkaar geleerd!'

Max Verstappen heeft dit weekend zijn langgekoesterde droom waargemaakt door te racen op de legendarische Nordschleife. In de Nürburgring Langstrecken-Serie reed hij in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS voor zijn eigen team, Verstappen.com Racing. Lees meer over de reactie van de instructeur in dit artikel.

Gerelateerd