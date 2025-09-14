Ex-Ferrari-president fileert de huidige leiding: 'Ferrari mist leider en sterke ziel'

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo heeft hard uitgehaald naar zijn oude team. Volgens de man die Ferrari’s gouden tijdperk met Michael Schumacher leidde, ontbreekt het de Scuderia anno 2025 aan leiderschap en een duidelijke koers.

Na een zomer vol hoge verwachtingen en de komst van Lewis Hamilton hoopten de Tifosi dat Ferrari dit seizoen eindelijk weer mee zou strijden om de wereldtitel. Maar waar McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris de doublé lijkt te gaan pakken, blijft Ferrari opnieuw achter. Charles Leclerc staat slechts vijfde in de ranglijst met 163 punten, terwijl kampioenschapsleider Piastri al op 324 staat. Hamilton heeft zelfs nog eens 46 punten minder dan zijn teamgenoot. Bovendien is er nog geen enkele overwinning geboekt.

Di Montezemolo hekelt gebrek aan visie

Di Montezemolo, die tussen 2000 en 2004 Ferrari onder zijn leiding vijf wereldtitels met Schumacher zag binnenhalen, ziet een fundamenteel probleem. "Ik zag de prachtige beelden van de fans, en daarna een team dat – ondanks alle aankondigingen vooraf – nog geen enkele race heeft gewonnen", zei hij tegen Sky Italia. "En zelfs al hadden ze één race gewonnen, Ferrari moet na zoveel jaren weer het wereldkampioenschap winnen. Het is jaren geleden dat we met een Ferrari-rijder tot de laatste race van het seizoen konden strijden om de titel."

Extra verantwoordelijkheid richting racefans?

Hij vindt dat de huidige generatie Ferrari extra verantwoordelijkheid heeft richting de fans. "Ik hoop dat de dingen veranderen, allereerst voor de mensen die in Monza waren en die nog steeds een onbreekbaar geloof hebben. Ik denk dat Ferrari vandaag nog meer verantwoordelijkheid draagt tegenover hen." Volgens de oud-president is het probleem duidelijk: de leiding ontbreekt. "Hetgeen ik vandaag betreur, is een Ferrari zonder leider. Er is geen leiderschap en bovenal zie ik dat er een sterke, vastberaden ziel ontbreekt. Er worden aankondigingen gedaan die vaak buitensporige verwachtingen scheppen", aldus Di Montezemolo. Zijn advies is helder: "Eerst moeten de resultaten er zijn, en dán pas maken we de aankondigingen."

