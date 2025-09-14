Instructeur Verstappen bij Nürburgring-debuut onder de indruk: 'Van elkaar geleerd!'
Max Verstappen heeft dit weekend zijn langgekoesterde droom waargemaakt door te racen op de legendarische Nordschleife. In de Nürburgring Langstrecken-Serie reed hij in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS voor zijn eigen team, Verstappen.com Racing.
Hoewel hij niet volledig voldeed aan de formele voorwaarden, kreeg de viervoudig wereldkampioen tóch het felbegeerde Nordschleife-permit om in de toekomst met GT3’s te mogen racen. Om zijn licentie te behalen, moest Verstappen minimaal 14 ronden rijden, verdeeld over twee verschillende auto’s. In de eerste auto voltooide hij die afstand probleemloos, maar een beschadigde zusterauto hield hem uit de pits. Uiteindelijk besloot een speciaal comité dat dit overmacht was en gaven zij Verstappen alsnog groen licht. Zijn status en sterke rondetijden speelden daar ongetwijfeld een rol in.
Instructeur onder de indruk
Tijdens zijn voorbereidingen kreeg Verstappen begeleiding van instructeur Andreas Gülden van de Nürburgring Driving Academy, die hem meenam over het 25 kilometer lange circuit. Hij raakte diep onder de indruk van Verstappens benadering. "Het is geweldig om Max hier te zien", zei Gülden in De Telegraaf. "Tijdens de busrit over het circuit stelde hij veel vragen, bijvoorbeeld over de lijnen in de regen en de verschillende soorten asfalt. We hebben echt van elkaar geleerd."
Houding was uitzonderlijk van Max Verstappen
Volgens Gülden viel vooral Verstappens houding op: "Hij is een enorm lief persoon en een grote enthousiasteling. Geweldig om hem te zien lachen achter het stuur op het mooiste circuit ter wereld. Zijn ambitie en focus waren indrukwekkend. Het was een eer om even met hem te werken."
