F1 volgt situatie in Qatar na bombardement: 'We hopen dat sport positiviteit brengt'

De Formule 1 houdt de situatie in Qatar nauwlettend in de gaten na een Israëlische luchtaanval eerder deze week op hoofdstad Doha. De aanval leidde tot zes doden en zorgde voor grote zorgen over de regionale veiligheid. Toch geeft F1-CEO Stefano Domenicali aan dat er op dit moment geen sprake is van het annuleren van de Grand Prix, die op 30 november in Doha moet plaatsvinden.

Extra zorgwekkend voor de sport is dat het Lusail International Circuit, waar de Grand Prix van Qatar wordt verreden, slechts enkele kilometers verwijderd ligt van het getroffen gebied. Israël gaf toe verantwoordelijk te zijn voor de aanval, die volgens het land gericht was op Hamas-leiders. De Qatarese regering reageerde fel en stelde: "Terwijl de Staat Qatar deze aanval sterk veroordeelt, bevestigt zij dat zij dit roekeloze gedrag van Israël niet zal tolereren, noch de voortdurende ontwrichting van de regionale veiligheid en geen enkele daad die haar veiligheid en soevereiniteit bedreigt."

Tragisch, constant monitoren noodzakelijk

Domenicali sprak over het bombardement en benadrukte dat de situatie zorgvuldig wordt gevolgd: "Dat is erg tragisch, erg moeilijk. We houden de situatie heel nauwlettend in de gaten, maar we zijn nu niet op een punt dat we kunnen zeggen dat dit een zorg is om de race door te laten gaan. We hopen dat sport positiviteit zal brengen." De Italiaan benadrukte daarbij ook de verbindende rol van de Formule 1. "Wij zijn de enige wereldwijde sport die ieder jaar overal ter wereld aanwezig is, waar we premiers ontmoeten, koningen, leiders, de meest invloedrijke mensen ter wereld. Mijn hoop is dat we via F1 ook kunnen praten over het grotere plaatje van de wereld, en zo bijdragen aan meer eenheid."

