Bortoleto sluit samenwerking met Verstappen in de toekomst niet uit
Bortoleto sluit samenwerking met Verstappen in de toekomst niet uit
Gabriel Bortoleto kijkt met bewondering naar Max Verstappen, van wie hij veel steun krijgt in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Braziliaan sluit zelfs niet uit dat ze in de toekomst ooit samen in één team terechtkomen, bijvoorbeeld bij Audi.
"Misschien komt hij ooit naar Audi", zegt de Sauber-rookie openhartig tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we samen goed zouden kunnen werken. Hij won niet voor niets vier titels; dat kwam niet door geluk, maar door samen met Red Bull een team op te bouwen. Maar voor nu ben ik gewoon blij waar ik zit en met het project dat we hebben."
Verstappen stond al eerder achter hem
Dat Verstappen vertrouwen heeft in de 20-jarige Bortoleto, liet hij vorig jaar duidelijk merken. Tijdens de Grand Prix van Brazilië sprak de wereldkampioen zich uit voor de jonge coureur. "Als ik Sauber was, had ik hem al getekend", zei Verstappen destijds. "Vooral omdat 2026 toch al een nieuw tijdperk wordt met de reglementen. Dan is het goed als een jonge coureur al gewend is aan het team en fouten kan maken voordat het echt begint."
Degelijk debuutjaar voor Bortoleto
In zijn eerste seizoen laat Bortoleto geregeld zien dat hij zijn plek in de Formule 1 verdient. Hij staat momenteel achttiende in het kampioenschap. Hoewel hij 23 punten achter teamgenoot Nico Hülkenberg staat, wist hij de ervaren Duitser in meerdere kwalificaties al achter zich te houden. Zijn progressie dankt hij deels aan de steun van Verstappen, al draait het volgens de Braziliaan niet om techniek alleen. "Hij heeft mij helemaal niets verplicht. Hij helpt me gewoon omdat hij dat wil; dat maakt het alleen maar specialer."
Gerelateerd
Net binnen
Kritieke situatie na bombardement Qatar, Verstappen foutloos bij debuut | GPFans Recap
- 38 minuten geleden
Bortoleto sluit samenwerking met Verstappen in de toekomst niet uit
- 1 uur geleden
Verstappen met opgelucht gevoel naar Bakoe: 'Ik voelde me eindelijk geen passagier meer'
- 2 uur geleden
Ex-Ferrari-president fileert de huidige leiding: 'Ferrari mist leider en sterke ziel'
- 3 uur geleden
- 1
Instructeur Verstappen bij Nürburgring-debuut onder de indruk: 'Van elkaar geleerd!'
- Vandaag 17:59
F1 volgt situatie in Qatar na bombardement: 'We hopen dat sport positiviteit brengt'
- Vandaag 17:00
- 3
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- Gisteren 14:32
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september