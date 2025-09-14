Gabriel Bortoleto kijkt met bewondering naar Max Verstappen, van wie hij veel steun krijgt in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Braziliaan sluit zelfs niet uit dat ze in de toekomst ooit samen in één team terechtkomen, bijvoorbeeld bij Audi.

"Misschien komt hij ooit naar Audi", zegt de Sauber-rookie openhartig tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we samen goed zouden kunnen werken. Hij won niet voor niets vier titels; dat kwam niet door geluk, maar door samen met Red Bull een team op te bouwen. Maar voor nu ben ik gewoon blij waar ik zit en met het project dat we hebben."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen stond al eerder achter hem

Dat Verstappen vertrouwen heeft in de 20-jarige Bortoleto, liet hij vorig jaar duidelijk merken. Tijdens de Grand Prix van Brazilië sprak de wereldkampioen zich uit voor de jonge coureur. "Als ik Sauber was, had ik hem al getekend", zei Verstappen destijds. "Vooral omdat 2026 toch al een nieuw tijdperk wordt met de reglementen. Dan is het goed als een jonge coureur al gewend is aan het team en fouten kan maken voordat het echt begint."

Degelijk debuutjaar voor Bortoleto

In zijn eerste seizoen laat Bortoleto geregeld zien dat hij zijn plek in de Formule 1 verdient. Hij staat momenteel achttiende in het kampioenschap. Hoewel hij 23 punten achter teamgenoot Nico Hülkenberg staat, wist hij de ervaren Duitser in meerdere kwalificaties al achter zich te houden. Zijn progressie dankt hij deels aan de steun van Verstappen, al draait het volgens de Braziliaan niet om techniek alleen. "Hij heeft mij helemaal niets verplicht. Hij helpt me gewoon omdat hij dat wil; dat maakt het alleen maar specialer."

