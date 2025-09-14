Rookie kijkt op naar 'mentor' Max Verstappen: 'Hij heeft er zelf nul belang bij'
Gabriel Bortoleto heeft een flinke steunpilaar gevonden in Max Verstappen. De Braziliaanse Sauber-rookie vertelt dat de viervoudig wereldkampioen hem al sinds zijn Formule 3-tijd begeleidt en dat hun vriendschap zich inmiddels ook doorzet in de Formule 1. Van serieuze trainingen tot ontspannen potjes Call of Duty: Verstappen staat hem bij, vaak zonder dat Bortoleto daar zelf om hoeft te vragen.
Bortoleto benadrukt hoeveel de hulp van Verstappen voor hem betekent. "We rijden heel veel samen in de sim en oefenen veel. Dat helpt mij altijd, want hij kent de circuits al. De tips die hij geeft, over bochten bijvoorbeeld, zijn altijd heel waardevol", vertelt de rookie tegenover Motorsport.com. "Ik bedoel, hij is viervoudig wereldkampioen, hij heeft heel veel bereikt in zijn carrière en ik ben superblij dat iemand als hij zo behulpzaam is. Soms vraag ik er niet eens om, maar komt het gewoon van hem. Dat is heel bijzonder, want hij heeft er zelf nul belang bij. Daar ben ik echt dankbaar voor."
Vriendschap begon met gamen
De band tussen de twee ontstond niet op de baan, maar tijdens het gamen. "Ja, het begon toen we vaker Call of Duty speelden. Zo brachten we de dagen door. Het was gewoon leuk om plezier te hebben en samen te lachen", aldus Bortoleto met een glimlach. "Hij kent zelfs een paar Portugese woorden. Maar die zijn heel slecht, dus die kan ik hier niet herhalen. Maar hij zegt ze wel graag wanneer we niet live zijn."
Max Verstappen is een voorbeeld voor jonge Bortoleto
Wanneer hem wordt gevraagd of Verstappen hem echt ‘onder zijn hoede’ heeft genomen, reageert Bortoleto voorzichtig. "Hij begon me te helpen in Formule 3 en ik denk dat hij me gewoon aardig vindt. Hij wil zien dat ik het goed doe in de Formule 1. Voor mij is hij de beste coureur in de sport, en ik kijk heel erg naar hem op."
