Max Verstappen breidt horizon uit: 'Hier een 24-uursrace in GT3 rijden zou heel mooi zijn'

Max Verstappen heeft dit weekend een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn racecarrière. Tijdens de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS7) behaalde hij de felbegeerde DMSB Permit Nordschleife, een speciale licentie die deelname aan GT3-races op de befaamde Nordschleife mogelijk maakt. Daarmee ligt de weg open naar klassiekers als de 24 Uur van de Nürburgring.

De viervoudig F1-wereldkampioen toonde zich na afloop tevreden én enthousiast. "Ik ben blij dat het soepel verlopen is en ik de DMSB Permit Nordschleife verkregen heb. Ik heb me vermaakt, maar dat is hier altijd het geval", zei hij via zijn eigen site verstappen.com. Hij benadrukte hoe waardevol de ervaring in verschillende omstandigheden was. "Het was ook goed om die stints tijdens de race te rijden met verkeer, dus snellere en langzamere auto’s. Er was ook een ‘code 60’ neutralisatie, dubbel geel en de gele vlag. Ik heb zowel in de regen als op een droge baan gereden en daar tussenin. Ik heb ervaren waar meer en minder grip ligt en een start gedaan. Het was fijn om meer ervaring op te doen op dit circuit."

Respect voor de ‘Groene Hel’

De 27-jarige Verstappen kan zijn bewondering voor het legendarische Duitse circuit nauwelijks verbergen. Met een lengte van 24,3 kilometer en talloze variaties in asfalt en weersomstandigheden blijft de Nordschleife uniek. "Er bestaat maar één circuit zoals de Nordschleife", stelde Max. "Het is een uitdagend circuit: we hebben vandaag gezien dat het op zo’n lange baan op het ene punt droog kan zijn, terwijl het ergens anders nat is. Het asfalt verschilt ook per plek. Dat maakt het lastig om alles aan elkaar te knopen en dat maakt het bijzonder. Hier een 24-uursrace te rijden in een GT3-auto zou heel mooi zijn."

Hoe Verstappen de licentie behaalde

Om de speciale licentie te verdienen, stapte Verstappen in een Porsche 718 Cayman GT4 CS, uitgevoerd in de vertrouwde Verstappen.com Racing x Red Bull-livery. Op vrijdag werkte hij de verplichte sessies af, waarna hij op zaterdag in actie kwam op een natte baan in de kwalificatie (10:21.591). 's Middags volgde de vier uur durende race, die hij deelde met de 22-jarige Brit Chris Lulham, tevens actief voor Verstappen.com Racing in de GT World Challenge. Het enorme startveld van 114 auto’s ging op slicks van start. Verstappen legde probleemloos zijn eerste zeven ronden af, waarna hij na een pitstop vervolgde met een tweede stint. Zijn persoonlijk snelste ronde: 9:01.410 in de teruggeschroefde GT4.

Regen, strategie en P27

Na een rijderswissel kreeg Lulham het lastig door een regenbui, waardoor het team tijdelijk overschakelde op regenbanden. Toen het weer opdroogde, volgde een extra pitstop voor slicks om de race uit te rijden. Uiteindelijk kwam de #980 Porsche met Verstappen en Lulham in P27 over de finish, goed voor 24 ronden. Samen met hun deelname in de tweede auto (#89) voldeed dat ruimschoots aan de eisen voor de DMSB Permit Nordschleife. Hoewel zijn Formule 1-agenda overvol is, droomt Verstappen luidop van grotere uitdagingen in endurance-racing. Met de licentie in handen lijkt een eerste stap gezet richting langetermijndoelen.

