Domenicali nuanceert uitspraken na veel kritiek: 'Dat heb ik nooit gezegd'

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zijn eerdere uitspraken over een mogelijke verkorting van Grands Prix verduidelijkt. Voor de GP van Monza ontstond onrust toen hij suggereerde dat races misschien te lang zouden zijn voor een jonger publiek. Nu benadrukt hij dat hij niet pleit voor kortere races, maar dat de sport wel open moet blijven staan voor nieuwe ideeën.

In gesprek met The Observer reageerde Domenicali op de ophef. "Ik heb nooit gezegd dat we de afstand van de races moeten inkorten", legde hij uit. "Wat ik bedoel, is dat de spanningsboog van mensen tegenwoordig korter is, dus we moeten aantrekkelijk blijven. We moeten begrijpen of het format van de races nog steeds het juiste is. Dat kan langer zijn, of korter. Elke optie moet je durven overwegen."

Jonger publiek kijkt highlights

Op de vooravond van Monza lichtte de Italiaan zijn zorgen toe: "Er is de kwestie van de lengte van de races: we denken dat het voor jongere kijkers soms een beetje te lang is. We zien op veel van onze kanalen dat samenvattingen enorm populair zijn. Voor wie is opgegroeid met het volledige format is dat prima, maar een groot deel van het publiek wil vooral de belangrijkste momenten zien." Daarbij waarschuwde hij dat de sport zich moet blijven ontwikkelen: "Het gaat vandaag heel goed, maar juist daarom moeten we niet op onze lauweren rusten. Het is belangrijk om na te denken over de volgende stap."

Hoe de coureurs reageerden

Rijders kregen in Monza direct vragen over de opmerkingen van de F1-baas. Fernando Alonso vond aanpassingen niet noodzakelijk: "Ik denk niet dat het een probleem van de sport is. Het is een probleem van de maatschappij en de kinderen, maar niet van de sport. Dus waarschijnlijk is verandering niet nodig. Maar Stefano weet beter dan wie dan ook, en als hij denkt dat het wel moet, dan zijn we in goede handen."

Antonelli heeft duidelijk mening

De jonge Italiaan Kimi Antonelli vond verkorte races geen slimme oplossing. "Sprintweekenden zijn leuk, omdat je meteen scherp moet zijn. Maar kortere races zouden niet echt werken. Nu al doe je meestal maar één pitstop, en dan zouden er veel extra regels moeten komen. Ik denk niet dat het veel zou veranderen." Ook Franco Colapinto reageerde nuchter: "Ik kan er niet te veel over zeggen. Er gebeurt veel nieuws in de sport dat al veel mensen aantrekt. Ik geniet gewoon van rijden. Zolang we veel ronden rijden, vind ik het goed — maakt niet uit welke sessie het is."

