Max Verstappen heeft binnen de Formule 1 eigenlijk alles wel bereikt. De Nederlander hoopt uiteraard nog een aantal titels te kunnen bijschrijven en mikt op een titelstrijd in 2026. Daarbij hoopt hij dat er één coureur is tegen wie hij om het kampioenschap kan strijden.

Verstappen behaalde zijn eerste wereldtitel in 2021, na een titanengevecht met Lewis Hamilton. In 2022 was Charles Leclerc de nummer twee, maar los van de lastige openingsfase van het seizoen speelde Ferrari eigenlijk geen echte rol in de titelstrijd. In 2023 kende Verstappen een dominant jaar, waarin hij tien races op rij wist te winnen. Het afgelopen seizoen begon Verstappen sterk, maar wist McLaren de RB20 te evenaren en zelfs voorbij te streven. Lando Norris werd uiteindelijk vicewereldkampioen.

Alonso ideale titelrivaal

Hoewel nog onzeker is hoe Red Bull in 2026 voor de dag zal komen, heeft Verstappen wel een voorkeur. "Ik hoop dat ik tegen Fernando Alonso kan vechten voor het wereldkampioenschap van 2026," opent hij in gesprek met Mundo Deportivo. "Ik ben net als Alonso. Hij heeft geen winnende auto, maar hij geeft nooit op. Hij is altijd een vechter, en dat bewonder ik," vervolgt Verstappen.

Verstappen onder de indruk van Alonso

De Spanjaard behaalde zijn eerste twee titels bijna twintig jaar geleden met Renault. Daarna verliepen zijn transfers niet altijd even gelukkig. Alonso nam een korte pauze van de Formule 1, om in 2021 weer terug te keren. "Hij blijft zeer gemotiveerd, gedreven door wat hij doet en met de grootste passie, zelfs als het niet goed gaat. Ik hoop hetzelfde te doen en altijd het beste in mezelf naar boven te halen," aldus Verstappen.

