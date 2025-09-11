Red Bull reageert op mogelijke gridstraf Verstappen, 'crisis bij Ferrari' | GPFans Recap
In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Vandaag werd bekend dat het binnen Ferrari mogelijk zou rommelen en drie sleutelpersonen aan een vertrek denken. George Russell heeft nog altijd niet zijn krabbel gezet onder een contractverlenging bij Mercedes en zou ontevreden zijn dat Toto Wolff zo gecharmeerd is van Max Verstappen en Red Bull Racing reageert op een mogelijk naderende gridstraf voor de Nederlander. Dit is de GPFans Recap van donderdag 11 september.
'Russell geïrriteerd door Wolffs geflirt met Verstappen'
George Russell zou niet helemaal blij zijn met het geflirt van Mercedes-teambaas Toto Wolff richting Max Verstappen, zo stelt Martin Brundle. De Oostenrijker verklaarde in Monza nog dat er één coureur was die de rest van het veld er belachelijk uit liet zien, doelend op de viervoudig wereldkampioen. Alles over de mogelijke onvrede van de Mercedes-coureur lezen? Klik hier!
Déze twee grote veranderingen helpen Verstappen bij Red Bull
In aanloop naar het raceweekend in Monza werd bekend dat Red Bull sinds de zomerstop een iets andere werkwijze hanteert. Dr. Helmut Marko wees al op de invloed van Laurent Mekies, en ook Max Verstappen bevestigde dat er hier en daar wat veranderd is, waardoor het beter aansluit bij het raceweekend. Alles over de interne veranderingen bij Red Bull lezen? Klik hier!
Red Bull Racing over mogelijke gridstraf Verstappen
Met nog acht races te gaan heeft Max Verstappen het maximaal toegestane aantal motoronderdelen voor dit seizoen al gebruikt. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies vertelt of het risico op een gridstraf in de lucht hangt. De verklaring van de Franse teambaas lezen? Klik hier!
'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'
Ferrari staat op het punt om drie oudgedienden kwijt te raken, zo meldt F1-journalist Leo Turrini bij Quotidiano. Het zou allemaal te maken hebben met de ontwikkeling van de 2026-powerunit, waarbij de signalen tot nu toe niet hoopgevend zijn. Lezen wat er precies aan de hand is bij Ferrari? Klik hier!
Ralf Schumacher geeft toe na actie Verstappen: "Toto Wolff had gelijk!"
Ralf Schumacher is in het verleden lang niet altijd positief geweest over Max Verstappen, maar kan nu niet anders dan Mercedes-teambaas Toto Wolff gelijk geven: de Nederlander maakte afgelopen weekend in Monza zelf het verschil. Lezen waarom Schumacher het met de teambaas van Mercedes eens is over Verstappen? Klik hier!
