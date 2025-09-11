Ferrari staat op het punt om drie oudgedienden kwijt te raken, zo meldt F1-journalist Leo Turrini bij Quotidiano. Het zou allemaal te maken hebben met de ontwikkeling van de 2026-powerunit, waarbij de signalen tot nu toe niet hoopgevend zijn.

De Scuderia is, net als elk ander team, al volop bezig met de ontwikkeling van de 2026-wagens en de bijbehorende power-units. Het accent verschuift volgend jaar naar de elektrische componenten, en niet iedere motorleverancier kan daar direct mee uit de voeten. Onlangs werd het idee geopperd om op termijn de V8-krachtbronnen terug te brengen, en ook buiten Red Bull Racing zou Ferrari een grote voorstander van het plan zijn. Niet alleen de fans worden daarmee bediend; de motorleveranciers krijgen zo ook te maken met de ontwikkeling van een minder complexe power-unit.

Kopstukken dreigen te vertrekken

Turrini wijst op Wolff Zimmermann, de projectleider van het motorprogramma bij Ferrari, die op het punt staat te vertrekken. Ook Lars Schmidt, verantwoordelijk voor de prestaties van de verbrandingsmotor, zou zijn weg naar de uitgang hebben gevonden. Het duo wordt opvallend genoeg in verband gebracht met een overstap naar Audi, waar voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto betrokken is bij de ontwikkeling van de Duitse krachtbron. Ook Diego Tondo, hoofd aerodynamica, zou ervoor hebben gekozen het team in Maranello te verlaten.

