'Russell geïrriteerd door Wolffs geflirt met Verstappen'
'Russell geïrriteerd door Wolffs geflirt met Verstappen'
George Russell zou niet helemaal blij zijn met het geflirt van Mercedes-teambaas Toto Wolff richting Max Verstappen, zo stelt Martin Brundle. De Oostenrijker verklaarde in Monza nog dat er één coureur was die de rest van het veld er belachelijk uit liet zien, doelend op de viervoudig wereldkampioen.
Dat Mercedes een toekomstig samenwerking met Verstappen wel ziet zitten, is de afgelopen maanden duidelijk geworden. Russell rijdt momenteel namelijk een van zijn beste seizoenen, maar werd kortstondig in de wachtkamer gezet totdat de Zilverpijlen zeker wisten dat de Nederlander niet beschikbaar zou zijn. Verstappen bevestigde in Hongarije dat hij komend seizoen nog altijd onder de vlag van Red Bull Racing zal rijden. Sindsdien zijn de onderhandelingen met Russell over een contractverlenging nog altijd niet afgerond.
'Russell niet blij met Wolff'
Volgens Brundle heeft dat te maken met het feit dat Wolff de afgelopen maanden openlijk zou hebben geflirt met Verstappen. "George is niet gelukkig, dat kun je zien. Hij voelt zich behoorlijk gekwetst door al dat gepraat over Max in de zomer. Er is te veel onzekerheid in hun rijdersbezetting geslopen. Kijk naar de stabiliteit bij McLaren, en je ziet dat Mercedes dit zelf veroorzaakt," legt de analist bij Sky Sports F1 uit.
Onderhandelingen
Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg benadrukt bij hetzelfde medium dat Wolff bovendien geen makkelijke onderhandelingspartner is. Zo verdwijnt de Oostenrijkse teambaas op cruciale momenten, en nu geeft Russell hem een koekje van eigen deeg: "Nu is het George die het omgekeerde doet bij Toto. Hij bestrijdt Toto met zijn eigen middelen. George schijnt niet blij te zijn met een paar voorwaarden in zijn contract." Het zou daarbij gaan om het salaris en de bijbehorende bonussen. Daarnaast zou Russell minder willen worden ingezet op promotiedagen. "Ik denk dat dat de punten zijn waarop George druk uitoefent. George heeft natuurlijk veel macht, en hij kan het zelfs doortrekken tot: ‘Nou, dan blijf ik gewoon een jaar thuis.’"
Gerelateerd
Net binnen
Welke talenten in F2 maken kans op stoeltje in F1 voor seizoen 2026 of 2027?
- 3 minuten geleden
'Russell geïrriteerd door Wolffs geflirt met Verstappen'
- 37 minuten geleden
- 3
Coulthard: 'Verstappen blijft bij Red Bull, tenzij...'
- 58 minuten geleden
Norris ontkent bestaan van papaya-regels: "Die hebben we nooit gehad"
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen waarschuwt Red Bull over motor: 'Er is nog iets anders wat op orde moet zijn'
- 2 uur geleden
- 1
Hadjar nieuwe teamgenoot van Verstappen: "We lopen op schema"
- 2 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus