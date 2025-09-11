George Russell zou niet helemaal blij zijn met het geflirt van Mercedes-teambaas Toto Wolff richting Max Verstappen, zo stelt Martin Brundle. De Oostenrijker verklaarde in Monza nog dat er één coureur was die de rest van het veld er belachelijk uit liet zien, doelend op de viervoudig wereldkampioen.

Dat Mercedes een toekomstig samenwerking met Verstappen wel ziet zitten, is de afgelopen maanden duidelijk geworden. Russell rijdt momenteel namelijk een van zijn beste seizoenen, maar werd kortstondig in de wachtkamer gezet totdat de Zilverpijlen zeker wisten dat de Nederlander niet beschikbaar zou zijn. Verstappen bevestigde in Hongarije dat hij komend seizoen nog altijd onder de vlag van Red Bull Racing zal rijden. Sindsdien zijn de onderhandelingen met Russell over een contractverlenging nog altijd niet afgerond.

'Russell niet blij met Wolff'

Volgens Brundle heeft dat te maken met het feit dat Wolff de afgelopen maanden openlijk zou hebben geflirt met Verstappen. "George is niet gelukkig, dat kun je zien. Hij voelt zich behoorlijk gekwetst door al dat gepraat over Max in de zomer. Er is te veel onzekerheid in hun rijdersbezetting geslopen. Kijk naar de stabiliteit bij McLaren, en je ziet dat Mercedes dit zelf veroorzaakt," legt de analist bij Sky Sports F1 uit.

Onderhandelingen

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg benadrukt bij hetzelfde medium dat Wolff bovendien geen makkelijke onderhandelingspartner is. Zo verdwijnt de Oostenrijkse teambaas op cruciale momenten, en nu geeft Russell hem een koekje van eigen deeg: "Nu is het George die het omgekeerde doet bij Toto. Hij bestrijdt Toto met zijn eigen middelen. George schijnt niet blij te zijn met een paar voorwaarden in zijn contract." Het zou daarbij gaan om het salaris en de bijbehorende bonussen. Daarnaast zou Russell minder willen worden ingezet op promotiedagen. "Ik denk dat dat de punten zijn waarop George druk uitoefent. George heeft natuurlijk veel macht, en hij kan het zelfs doortrekken tot: ‘Nou, dan blijf ik gewoon een jaar thuis.’"

