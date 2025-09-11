Red Bull Racing over mogelijke gridstraf Verstappen
Red Bull Racing over mogelijke gridstraf Verstappen
Met nog acht races te gaan heeft Max Verstappen het maximaal toegestane aantal motoronderdelen voor dit seizoen al gebruikt. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies vertelt of het risico op een gridstraf in de lucht hangt.
Om de competitie eerlijk te houden en de grotere teams met meer geld geen voordeel te geven ten opzichte van de kleinere renstallen, mogen er in de Formule 1 van bepaalde motoronderdelen maar een beperkt aantal gebruikt worden per seizoen. Wordt deze grens door de teams overschreden, dan volgt er een gridstraf voor de coureur waarbij deze onderdelen worden geplaatst. De teams moeten daarom goed nadenken over het inzetten van nieuwe motoronderdelen. Zo worden er soms bewust gridstraffen geïncasseerd, op circuits waar inhalen makkelijker is.
Maximaal aantal toegestane onderdelen voor Verstappen
Richting het einde van een seizoen moeten veel coureurs vaak waken voor zo'n gridstraf, omdat er logischerwijs meer motoronderdelen zijn gebruikt. Max Verstappen is één van de coureurs die niet meer zonder straf een nieuwe MGU-H, MGU-K, turbo, verbrandingsmotor, energy store of control electronics in zijn auto mag laten plaatsen. Met nog acht races te gaan, vreest Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies echter niet voor een gridstraf.
Mogelijke gridstraf voor Verstappen?
Op de persconferentie in Monza wordt hij hier naar gevraagd: "Ik zou kunnen zeggen dat ik het nog niet weet, maar nee", klinkt het. "Op een serieuzere noot: ik denk dat we redelijk goed zitten. We hebben natuurlijk dit weekend een nieuwe motor in de auto van Max geplaatst en we hebben bij Yuki een aantal races geleden een strategische wissel gedaan. Dus ik vertrouw erop én denk dat we goed zitten."
Gerelateerd
Net binnen
David Coulthard: "Er is ook een kans van 50 procent dat Verstappen naar Ferrari gaat"
- 29 minuten geleden
- 1
Antonelli onder druk: 'Hij heeft geen vertrouwen in de auto' l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Tost weet waarom Tsunoda nog niet slaagt bij Red Bull: 'Als hij dat een beetje meer had'
- 1 uur geleden
Is Verstappen straks de eerste Formule 1-coureur die zelf naar de races vliegt?
- 2 uur geleden
- 3
Red Bull Racing over mogelijke gridstraf Verstappen
- 3 uur geleden
- 2
Bortoleto prijst Verstappen: "Mensen zien niet altijd de goede kant van hem"
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus