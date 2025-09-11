close global

Max Verstappen in Zandvoort

Red Bull Racing over mogelijke gridstraf Verstappen

Jan Bolscher
Met nog acht races te gaan heeft Max Verstappen het maximaal toegestane aantal motoronderdelen voor dit seizoen al gebruikt. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies vertelt of het risico op een gridstraf in de lucht hangt.

Om de competitie eerlijk te houden en de grotere teams met meer geld geen voordeel te geven ten opzichte van de kleinere renstallen, mogen er in de Formule 1 van bepaalde motoronderdelen maar een beperkt aantal gebruikt worden per seizoen. Wordt deze grens door de teams overschreden, dan volgt er een gridstraf voor de coureur waarbij deze onderdelen worden geplaatst. De teams moeten daarom goed nadenken over het inzetten van nieuwe motoronderdelen. Zo worden er soms bewust gridstraffen geïncasseerd, op circuits waar inhalen makkelijker is.

Maximaal aantal toegestane onderdelen voor Verstappen

Richting het einde van een seizoen moeten veel coureurs vaak waken voor zo'n gridstraf, omdat er logischerwijs meer motoronderdelen zijn gebruikt. Max Verstappen is één van de coureurs die niet meer zonder straf een nieuwe MGU-H, MGU-K, turbo, verbrandingsmotor, energy store of control electronics in zijn auto mag laten plaatsen. Met nog acht races te gaan, vreest Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies echter niet voor een gridstraf.

Mogelijke gridstraf voor Verstappen?

Op de persconferentie in Monza wordt hij hier naar gevraagd: "Ik zou kunnen zeggen dat ik het nog niet weet, maar nee", klinkt het. "Op een serieuzere noot: ik denk dat we redelijk goed zitten. We hebben natuurlijk dit weekend een nieuwe motor in de auto van Max geplaatst en we hebben bij Yuki een aantal races geleden een strategische wissel gedaan. Dus ik vertrouw erop én denk dat we goed zitten."

